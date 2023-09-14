زعيم كوريا الشمالية يمد زيارته إلى روسيا ويتبادل الهدايا مع بوتين

أهدى كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الآخر بندقية خلال الاجتماع الذي عقداه في أقصى شرق روسيا، وفق ما أعلن الكرملين، اليوم الخميس.

وأفاد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف بأن بوتين أعطى (كيم) بندقية من إنتاجنا تعد من أفضل نوعية. تلقى في المقابل، بندقية مصنوعة في كوريا الشمالية، مضيفا أن بوتين أهدى كيم أيضا قفازا يعد جزءا من بزة فضاء استُخدمت في الفضاء مرّات عدة.

وأضاف أن زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لروسيا والتي بدأت الثلاثاء ستستمر بضعة أيام أخرى، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

محادثات ثنائية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري

وأكد للصحفيين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل بسرور دعوة كيم لزيارة كوريا الشمالية.

وأجريت أمس الأربعاء، محادثات ثنائية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وجاء اجتماع الزعيمين في قاعدة فوستوشني الفضائية في سيبيريا عقب محادثات أوسع نطاقا بين وفدي البلدي برئاسة الزعيمين.

وأوردت وكالة أنباء ريا نوفوستي، أن المحادثات بينهما استمرت ما بين 4 إلى 5 ساعات، غادر بعدها كيم المنشأة.

وفي تصريحات قبل الاجتماع الثنائي، عرض كيم على بوتين أمس، دعم بلاده الكامل غير المشروط لروسيا في قتالها المقدس للدفاع عن مصالحها الأمنية، في إشارة إلى الحرب ضد أوكرانيا.