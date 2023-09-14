مازيراتي تحتفل بـ70 عامًا على فوز فانجيو التاريخي في "الجائزة الكبرى"

كشفت مازيراتي اليوم عن احتفالها بمرور سبعين عامًا على الفوز التاريخي للسائق الأرجنتيني خوان مانويل فانجيو في الجولة الأخيرة من سباق الجائزة الكبرى الإيطالي في مونزا يوم 13 سبتمبر 1953، وذلك على متن سيارة مازيراتي A6GCM، والذي كان الانتصار الأول والوحيد لـ"فانجيو" ذلك العام.

مكانة مرموقة لـ"فانجيو"

ويتمتع فانجيو بمكانةٍ مرموقة عالميا في مجال سباقات الفورمولا 1، إلى جانب نظيريه أيرتون سينا ومايكل شوماخر، حيث تنازل عن لقب بطل العالم لصالح شوماخر بعد حوالي 50 عاماً. ورافقت سيارات مازيراتي البطل الأرجنتيني فانجيو، الملقب باسم المايسترو، خلال فترة تألقه بين عامي 1954 و1957، حينما حقق لقبه الخامس والأخير في بطولة العالم للفورمولا 1، التي تمثّل ذروة سباقات السيارات على مستوى العالم.

تألق فانجيو



وشهدت حلبة سباقات مونزا قبل سبعين عاماً تألق نجم فانجيو بعد خوضه موسماً غير موفق، لتتكلل جهوده بالانتصار في السباق الأخير وتحقيق لقب بطل العالم، كما واصل انتصاراته حتى فاز بلقب البطولة للمرة الثانية في العام التالي.

وتتزامن هذه الذكرى السنوية المميزة لعلامة مازيراتي مع عودتها إلى ريادة مشهد سباق السيارات على مستوى العالم، حيث كشفت عن استراتيجية جديدة ومدروسة بعناية للسباقات على نطاقٍ واسع.

وأعلنت مازيراتي أيضاً عن عودتها إلى سباقات السيارات جراند توريزمو بعد النجاح المبهر لمشاركتها الأولى في بطولة فورمولا إي، حيث حققت سياراتها انتصاراً واحداً وثلاثة تتويجات في بطولة السيارات الكهربائية بالكامل. كما كشفت العلامة، خلال مشاركتها في سباق سبا 24 ساعة في يوليو، عن أحدث محركاتها المتقدمة بقوة 621 حصان المخصص للفرق الخاصة والسائقين المميزين، والمقرر أن يحمل سيارات مازيراتي إلى الفوز خلال بطولة سباقات سلسلة جي تي 2 الأوروبية - فاناتيك لعام 2024.

وواصلت علامة مازيراتي تصدّر أنباء السباقات والإنجازات خلال فصل الصيف، حيث أعلنت عن سيارة السباقات الجديدة والحصرية إم سي إكستريما المتألقة بأدائها الفائق وتصميمها الفريد، والتي صنعت منها مازيراتي 62 سيارة فقط.

ويقترن اسم مازيراتي بأرقى درجات التميّز في عالم سباقات السيارات منذ مشاركتها الأولى عام 1926، حينما حقق ألفيري مازيراتي المركز الأول في سباق تارجافلوريو على متن سيارة تيبو 26. وتواصل العلامة الإيطالية سعيها للارتقاء بمكانتها المرموقة وترسيخ حضورها بين أفضل علامات السيارات العالمية، مع التزامها بضمان أعلى درجات الأداء المتميز سواء في السيارات العادية أو المخصصة للسباقات.

تنتج مازيراتي مجموعةً متكاملة من السيارات الفريدة، التي يمكن التعرف عليها بسهولة بفضل مظهرها المتميز وطابعها الاستثنائي. وبفضل أسلوبها المميز وتقنياتها المتطورة وطابعها الفريد، ترضي سيارات العلامة شغف عملائها من أصحاب الذوق الرفيع، إذ لطالما شكلت بحد ذاتها معياراً عالمياً للجودة في قطاع السيارات.

وتحظى مازيراتي بسجل حافل وعريق من السيارات الناجحة، حيث تعيد كل واحدة منها تعريف مفهوم السيارات الرياضية الإيطالية من حيث التصميم والأداء والراحة والأناقة والسلامة، وتتوفر حالياً في أكثر من 70 سوقاً مختلفة حول العالم.وتتجلى هذه العراقة في سيارات كواتروبورتيه الرائدة، وسيارة السيدان الرياضية جيبلي، بالإضافة إلى ليڤانتي أول سيارة رياضية متعددة الاستعمالات من مازيراتي، وجريكاليه، أحدث سيارات الفئة الرياضية متعددة الاستعمالات الفاخرة المعدّة للاستخدام اليومي؛ وقد صُممت جميع هذه الطرازات باستخدام المواد عالية الجودة مع أفضل الحلول التقنية وأرقى مستويات التميز.

كما تتوفر طرازات جيبليوليڤانتيوجريكاليه المزودة بالمحركات الهجينة ذات الـ 4 أسطوانات، ومحركات البنزين ذات الـ 6 أسطوانات والـ 8 أسطوانات، فضلاً عن إصدارات الدفع الخلفي والدفع الرباعي، لتجسّد روح شعار الرمح الثلاثي لمازيراتي.

وتتكامل هذه الطرازات مع جريكاليهفولجوري، أول سيارة رياضية متعددة الاستعمالات كهربائية بالكامل من مازيراتي.

وتوّجت مازيراتي مجموعتها المتميزة من خلال إضافة سيارة MC20 الفائقة وسيارة MC20 Cielo spyder، واللتين تعملان بمحرك Nettuno المبتكر والمكون من 6 أسطوانات، فضلاً عن تزويدهما بتقنيات مستلهمة من سيارات الفورمولا 1، والتي أصبحت متاحةً للمرة الأولى الآن ضمن إحدى السيارات القياسية. وتتوفر سيارة جران توريزمو الجديدة بمحرك وقود عالي الأداء من 6 أسطوانات مستوحى من محرك Nettuno، بينما تضم جران توريزموفولجوري محركاً كهربائياً بالكامل لتكون أول سيارات العلامة التي تعتمد هذا الحل. ويجدر بالذكر أن جميع طرازات مازيراتي ستتوفر بإصدارات كهربائية بالكامل بحلول عام 2025، بينما ستعتمد جميع سيارات العلامة على المحركات الكهربائية فقط بدءاً من عام 2030.