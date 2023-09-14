الأحزاب في زيمبابوي تطالب بـ"المضي قدمًا"في التنمية.. والمعارضة ترفض

ناشد مجلس الكنائس في زيمبابوي حزب زانو الجبهة الوطنية وحزب المؤتمر الشيوعي لإبعاد البلاد عن نمط الانتخابات من أجل السلام والأمن.



هناك أكثر من 10 مشرعين وناشطين في CCC، لديهم قضايا أمام المحاكم تتعلق بالعنف السياسي المزعوم.



وقالت لجنة التنسيق المركزية إن اضطهاد أعضائها مرتبط بـ "الانتخابات المخزية وغير المنظمة والمزورة والمزورة".

لا تزال زيمبابوي متوترة منذ الانتخابات العامة التي جرت في 23 أغسطس، وقد أدت حملة القمع ضد السياسيين المعارضين إلى دفع البلاد إلى حافة الهاوية.

الآن، ناشد مجلس الكنائس في زيمبابوي (ZCC) أصحاب المصلحة السياسيين عدم إبقاء البلاد في وضع الانتخابات، و"المضي قدمًا".

التقى الأمين العام للحزب الشيوعي الكولومبي، القس ويلفريد ديمينجو، مع كبار أعضاء حزب زانو-الجبهة الوطنية للضغط من أجل السلام والاستقرار.

"لقد خرجنا للتو من انتخابات منسقة، وكدولة، نحتاج إلى المضي قدمًا لتوحيد الأمة والسير معًا.

وقال "لذلك، نحن هنا لتبادل الملاحظات مع قيادة حزب زانو-الجبهة الوطنية واستكشاف المجالات التي يمكن للكنيسة فيها أيضًا المشاركة في قضايا بناء الأمة وتوحيد أمتنا أيضًا".

التغيير في عدة أجزاء من البلاد

وأضاف أوبرت مبوفو، السكرتير الإداري لحزب زانو-الجبهة الوطنية، أن الهجمات على أنصار تحالف المواطنين من أجل التغيير في عدة أجزاء من البلاد كانت جرائم إجرامية بحتة لا علاقة لها بحزبه.

وصفت انتخابات زيمبابوي لعام 2023 بأنها "الأسوأ" مما يؤكد الافتقار العميق للديمقراطية "بعض القضايا التي أثاروها هي قضايا تدور حول الإجرام.

وقال مبوفو: "إذا تعرض الناس للاعتداء أو للضرب، فهذا أمر يجب على الشرطة التعامل معه".

بعد فترة وجيزة من الانتخابات العامة، اختبأ المتحدث باسم CCC بروميس مكوانانزي.

وعرضت الشرطة مكافأة قدرها 19000 راند لمن يساعد في القبض عليه.

وقالت الشرطة في بيان لها إنه مطلوب بتهمة التقصير في المحكمة بتهمة العنف العام اعتبارًا من عام 2020.

لكن مكوانانزي قال: "لم أهرب من السلطات، بل هربت من البلطجية المتعطشين للدماء".

"هذا ليس نظامًا قضائيًا، هذا نظام انتقامي لحزب زانو-الجبهة الوطنية. وأنصح جميع كوادرنا بعدم مواجهته أبدًا".

أمضى زعيم CCC جوب سيخالا أكثر من 500 يوم في الحجز ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في 2 أكتوبر.

ويواجه سيخالا و15 آخرون، بمن فيهم مشرع CCC جودفري سيثول، اتهامات بالتحريض على العنف العام.

سيخالا هو الوحيد في المجموعة الذي لم يُفرج عنه بكفالة.

يوجد أيضًا في السجن زعيم منظمة ترانسفورم زيمبابوي، جاكوب نغاريفهوم، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات لتنظيمه أعمال شغب مناهضة للحكومة في 31 يوليو 2020.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تم اعتقال مورين كاديماونجا، مشرعة معارضة أخرى، طوال الليل بتهمة الشروع في القتل وواحدة بسبب الإضرار المتعمد بممتلكات تابعة لحزب زانو-الجبهة الوطنية المنافس.

وتم إسقاط التهم منذ ذلك الحين.

وقال محاميها هاريسون نكومو إنه لا يوجد "ذرة دليل" تربطها بمزاعم العنف السياسي يوم الانتخابات.

قامت CCC بتجميع قائمة بأسماء نشطائها الذين تعرضوا لما تسميه الحرب القانونية.

هم:

باتريك تشيزا، وإلياس مادهوفيكو، وماكماستر تشيدياهوني، وشجاعة موغوفا، وديلايت زينيمبا، جميعهم من شيرومانزو.

المستشارة أليس تسينجانو، وجيمور ماروفا، الذي كان وكيل الانتخابات الرئيسي للحزب، ووينانا كونوسو في سيكي.

وفي هراري، قال الحزب إن عضو المجلس كلايد ماشوشيرا وداودي جيسوب "يتعرضان للاضطهاد بتهم ملفقة مختلفة لأنهما ينتميان إلى تحالف المواطنين من أجل التغيير".

لكن الشخص الأبرز الذي لم يواجه أي تهمة في المحكمة بعد هو المشرع الصريح ونائب المتحدث باسم CCC أوستالوس سيزيفا.

اتُهم سيزيفا بالتحريض على العنف العام في مباراة كرة قدم شارك فيها الخصمان اللدودان في البلاد، هايلاندرز إف سي، وديناموس، في ملعب باربورفيلدز في بولاوايو يوم الأحد.

وقالت شرطة جمهورية زيمبابوي حتى الآن إنها ألقت القبض على 19 شخصًا على صلة بالشغب في كرة القدم في ذلك اليوم.

وقالت لجنة التنسيق المركزية في بيان لها: "كثف النظام حملته القمعية ضد أعضائنا بعد انتخابات مخزية وغير منظمة ومزورة ومزورة. ويجب أن يتوقف هذا الاضطهاد المستمر".

وسيمثل سيزيفا أمام المحكمة يوم الجمعة.

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