حسن شاكوش يفتح الدفاتر المغلقة عن إدعاءات طليقته: "الموضوع خلص"

كشف مطرب المهرجانات الشهير حسن شاكوش خلال تصريحاته، عن ادعاءات طليقته ريم طارق حول عدم استلامها مستحقاتها ومنقولاتها منها، وأنه أجبرها على الاعتذار له، مشيرًا: "هي وافقت على الاعتذار، أنا لم أجبر أحدا على فعل شيء".

تصريحات حسن شاكوش

حسن شاكوش عن ادعاءات طليقته: "واحدة عندها هوس الشهرة واستغلال الصحافة

نشر حسن شاكوش منشورا عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، قائلا: "مساء الخير على جمهورى العزيز، تم استلام منقولاتها الشخصية بكل تراضي واحترام، بدون أي شجارات وبحضور شهود، بدليل هذا البوست على صفحتها الشخصية، وتم التواصل مع الأب والأم بالاتفاق مع المتوسطين بيننا وتوصلوا معايا بحل يرضى الطرفين، وهي وافقت على الاعتذار، أنا لم أجبر أحد على فعل شيء".

حسن شاكوش وطليقته ريم طارق

أضاف حسن شاكوش: "ملحوظة، بدليل آخر على إنها اخدت الشبكة، الخاتمين اللى في أديها كانوا في الشبكة، والموضوع خلص والقصه دلوقتى بقت قصة واحدة عندها هوس الشهرة واستغلال وسائل الصحافة والإعلام والترند بأسمي، يمكرون والله خير الماكرين".

من ناحية اخري، يذكر أن ريم طارق قالت إنّها لم تخطئ في حق والدة حسن شاكوش، مؤكدةً انها "ست محترمة"، مشيرة إلى أنها قامت بتصوير مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه تقول إنها حصلت على حقوقها من حسن شاكوش كجزء من الصلح مقابل أن يمنحها حسن شاكوش حقوقها.

حسن شاكوش وطليقته ريم طارق

تابعت ريم طارق: "أهل الخير طلبوا مني إني أنفي كلامي عن حسن شاكوش بخصوص أسباب الطلاق، فرفضت، وقلت إن عندي أدلة ورفعت دعوى قضائية بها ولن أتنازل عنها".

أضافت ريم طارق: "بعد ذلك طلبوا مني أن أظهر في مقطع فيديو وأقول إنه شخص محترم، ومكنش عاوز أعمل الفيديو عشان يوقعني في مشكلات مع أهل الخير ويوقعني في الغلط وعملت الفيديو وعملت الفيديو عشان أنا إنسانة كويس وقلت إنه محترم رغم إني كنت ممكن أظهر بالأدلة اللي معايا ضده، وكنت أتمنى أن أحصل على ملابس، حاجتي غالية عندي، وللأسف لقيت بنات لبست لبسي في أوضة النوم واتصوروا لي واتبعتت لي الصور ومعايا على الموبايل .. لبسوا قمصان نومي".

حسن شاكوش وطليقته ريم طارق

وأعلنت ريم طارق أنها ستقاضي حسن شاكوش من أجل الحصول على حقوقها القانونية والشرعية مثل المؤخر، قائلة: "فيها إيه لما أطالب بحقوقي؟! انا مش واحدة من الشارع، هذه حقوقي وهذه ملابسي التي لم أحصل عليها".

وكانت ريم طارق كشفت في فيديو حصري لقناة "هي" عبر برنامج "دعوة فرح"، الذي تقدمه الإعلامية فرح شعبان على شاشة قناة "هي" عن انتهاء خلافها مع طليقها حسن شاكوش، وحصولها على حقوقها الشرعية، قبل أن تنفي ذلك في فيديو آخر بطريقة البث المباشر.