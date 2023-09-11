فضائح بالكوم.. طليقة حسن شاكوش تكشف أسرارا جديدة صادمة|هل تعرضت للخيانة؟

أثارت ريم طارق طليقة حسن شاكوش، حالة من الجدل والحيرة بعد عرض حلقتها مع الإعلامية بسمة وهبة، وكشف عن تفاصيل الصلح بينها وبين مطرب المهرجانات وأسرار صادمة لأول مرة، مما جعلها تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي والتريند.

طليقة حسن شاكوش

حلت طليقة حسن شاكوش ضيفة مع بسمة وهبة، على برنامج "90 دقيقة" عبر قناة المحور، مساء أمس، وكشفت فيديو بينها وبين شاكوش وحقيقته، كاشفة أن بعض الأشخاص حاولوا التدخل لإنهاء الخلاف بينها وبين حسن شاكوش وإعادة حقها لها، شرط الخروج في فيديو تعلن انتهاء الخلافات واستعادة حقوقها، وكذلك الأمر بالنسبة لحسن شاكوش، حيث اشترط عليه أن يعتذر لريم وأسرتها عن أي إساءة.

تفاصيل صادمة تكشفها طليقة حسن شاكوش

كشفت ريم طارق تفاصيل صادمة تعرضت لها خلال محاولة الصلح بينها وبين طليقها حسن شاكوش، قائلة :" طلبوا مني أن أظهر في مقطع فيديو وأقول إنه شخص محترم، ومكنش عاوز أعمل الفيديو عشان يوقعني في مشكلات مع أهل الخير ويوقعني في الغلط وعملت الفيديو وعملت الفيديو عشان أنا إنسانة كويس وقلت إنه محترم رغم إني كنت ممكن أظهر بالأدلة اللي معايا ضده، وكنت أتمنى أن أحصل على ملابس، حاجتي غالية عندي، وللأسف لقيت بنات لبست لبسي في أوضة النوم واتصوروا لي واتبعتت لي الصور ومعايا على الموبايل .. لبسوا قمصان نومي".

طليقة حسن شاكوش

حقيقة تعرض طليقة حسن شاكوش للخيانة

حقائق صادمة وتفاصيل جديدة في الأزمة المستمرة بين حسن شاكوش وطليقته ريم طارق، كشفتها لأول مرة حيث أشارت إلى أنها كانت تتلقى صورًا من فتيات ترتدي ملابسها الخاصة.

قالت ريم طارق :" فيه بنات كانوا بيعتوا لي صورهم وهما بيلبسوا قمصان نومي في فيلا حسن شاكوش، ومش هعرض حاجة زي دي وواجهته قدام الناس، وجزء من الحاجات الشخصية بتاعتي ملقتهاش ومع ذلك ارتضيت، وحقوقي القانونية هاخدها بالقانون".

طليقة حسن شاكوش

حقوق مادية لم تأخذ بعد

كشفت ريم طارق طليقة حسن شاكوش بإنها لم تحصل على حقوقها المادية، وهي عبارة عن المؤخر 400 ألف جنيه والقايمة 200 ألف جنيه والذهب بـ 100 ألف جنيه بإجمالي 700 ألف جنيه، لافتة إلى أن حسن شاكوش اعترض على المبلغ وأصر على دفع 400 ألف جنيه فقط وهي وافقت على ذلك.

وأشارت ريم طارق إلى أنها ذهبت للفيلا وأخذت أشيائها الخاصة من هناك بعد كثير من المهاترات من قبل حسن شاكوش وفي نهاية الأمر تفاجأت أن حسن نشر الفيديو دون أن تحصل على حقوقها المالية.