طليقة حسن شاكوش تفجر مفاجأة من العيار الثقيل|بيجامة حريمي ومبلغ مالي يكشف المستور

سادت حالة من الجدل والحيرة الشديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مطرب المهرجانات حسن شاكوش وطليقته إذ أعلن الثنائي عن انتهاء الخلافات بينهما، إلا أن ريم طارق ظهرت في مقطع فيديو ونفت كل ما قالته مؤكدة أن شاكوش لم يفِ بوعده واتفاقه بإعطائها حقوقها القانونية.

طليقة حسن شاكوش

انهيار طليقة حسن شاكوش يثير حيرة الجماهير.. حقيقة الصلح

انهارت ريم طارق طليقة حسن شاكوش على الهواء مباشرة خلال حلولها ضيفة مع الإعلامية بسمة وهبة، على برنامج "90 دقيقة" عبر قناة المحور، مساء أمس، وكشفت عن حقيقة فيديو الصلح الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، موضحة أن بعض الأشخاص حاولوا التدخل لإنهاء الخلاف بينها وبين حسن شاكوش وإعادة حقها لها، إلا كان هناك شرط واحد وهو الخروج في فيديو تعلن انتهاء الخلافات واستعادة حقوقها، وكذلك الأمر بالنسبة لحسن شاكوش، حيث اشترط عليه أن يعتذر لريم وأسرتها عن أي إساءة.

طليقة حسن شاكوش

قالت طليقة حسن شاكوش :" أهل الخير توسطوا وحاولوا يحلوا الخلاف، وفي البداية قالوا لي أني غلطت وأني شهرت بيه ولازم اعتذر في فيديو، قلت لهم لا أنا لما اطلقت قلت إن الطرف التاني عنده مشكلة ومش هرجع في أي كلمة لأني عندي الأدلة وأسباب الطلاق الرئيسية مش هتراجع فيها، وأي أسباب مش هتكلم عنها أو إنها ما حصلتش لأنها حصلت".

وتابعت كلامها :" قالوا ليا لازم تقولي إنه محترم في الفيديو، قلت هقول محترم على أساس ده رماني بعد 55 يوم جواز وبعد 4 أيام من الجواز قال لي مش عاوزها وقال لطرف تالت يقول إني مريضة، وأصريت إني هقول خدت حاجتي فقط".

طليقة حسن شاكوش تطالب بحقوقها المادية

كشفت ريم طارق طليقة حسن شاكوش بإنها لم تحصل على حقوقها المادية، وهي عبارة عن المؤخر 400 ألف جنيه والقايمة 200 ألف جنيه والذهب بـ 100 ألف جنيه بإجمالي 700 ألف جنيه، لافتة إلى أن حسن شاكوش اعترض على المبلغ وأصر على دفع 400 ألف جنيه فقط وهي وافقت على ذلك.

وأشارت ريم طارق إلى أنها ذهبت للفيلا وأخذت أشيائها الخاصة من هناك بعد كثير من المهاترات من قبل حسن شاكوش وفي نهاية الأمر تفاجأت أن حسن نشر الفيديو دون أن تحصل على حقوقها المالية.

طليقة حسن شاكوش

بيجامة حسن شاكوش يثير غضب طليقته

كشفت ريم طارق أن حسن شاكوش قام بارتداء ملابسها في فيديو الصلح، والأمر الذي جعلها تثير وتفتح أبواب النيران عليه، خاصة أنها لم تأخذ حقوقها المالية، قائلة :"حسن شاكوش في الفيديو اللي نزلوا بيعلن فيه انتهاء الخلاف بينا كان بيتسفزني ولابس بيجامتي وبعت لي رسالة أنه انتصر وقال ليا محدش هيصدقك تاني، لكن محدش بينتصر على ولية وكلي يقين إن حقي هاخده منه واللعبة اللي عملها من يومين هتترد ليه، لأنه ما التزمش بالاتفاق وما أدنيش حقوقي القانونية اللي اتفقنا عليها".

طليقة حسن شاكوش