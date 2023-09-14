عاجل
العاصفة دانيال.. الجالية المصرية تفقد رقم ضخم في ضحايا كارثة ليبيا
الخميس 14 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

إخلاء درنة وتوقعات الوفيات 20 ألف شخص| فيديو

دفن الجثث في درنة
دفن الجثث في درنة

تعرضت مدينة درنة، شرق ليبيا، لإعصار دانيال المدمر، الذي أخفى معالم أحيائها وأسفر عن مقتل أغلب سكانها، وصنفتها السلطات الليبية بمنطقة منكوبة. 

 

إعصار دانيال

وما يزال البحر مدينة درنة، يقذف بالجثث على الشواطئ ، بعد أن دمرت السيول الناجمة عن الإعصار دانيال ، سدين في هذه المدينة الليبية الأكثر تضررًا، ما أسفر عن دمار ربع مساحتها، وانجراف مباني متعددة الطوابق بالعائلات التي تقطنها نحو البحر. 

 

 

أرقام القتلى تتضارب وتواصل الارتفاع، وصرح عمدة بلدية مدينة درنة، أن التوقعات تشير إلى 20 ألف وفاة، موضحًا أن السد بالمدينة لم تتم صيانته منذ 2008، بسبب الأوضاع السياسية في ليبيا. 

 

جاء ذلك في تقرير تلفزيوني مذاع عبر قناة العربية. 

 

مواد متعلقة

تشييع جثامين المصريين ضحايا إعصار دانيال في ليبيا| فيديو

محافظ بني سويف يتابع  إجراءات إعادة ضحايا إعصار دانيال
الجريدة الورقية