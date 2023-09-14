إخلاء درنة وتوقعات الوفيات 20 ألف شخص| فيديو

تعرضت مدينة درنة، شرق ليبيا، لإعصار دانيال المدمر، الذي أخفى معالم أحيائها وأسفر عن مقتل أغلب سكانها، وصنفتها السلطات الليبية بمنطقة منكوبة.

إعصار دانيال

وما يزال البحر مدينة درنة، يقذف بالجثث على الشواطئ ، بعد أن دمرت السيول الناجمة عن الإعصار دانيال ، سدين في هذه المدينة الليبية الأكثر تضررًا، ما أسفر عن دمار ربع مساحتها، وانجراف مباني متعددة الطوابق بالعائلات التي تقطنها نحو البحر.

أرقام القتلى تتضارب وتواصل الارتفاع، وصرح عمدة بلدية مدينة درنة، أن التوقعات تشير إلى 20 ألف وفاة، موضحًا أن السد بالمدينة لم تتم صيانته منذ 2008، بسبب الأوضاع السياسية في ليبيا.

جاء ذلك في تقرير تلفزيوني مذاع عبر قناة العربية.