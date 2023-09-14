الداخلية الليبية تعلن تشكيل غرفة للتعامل مع عمليات الإغاثة في درنة (شاهد)

أعلن طارق الجزار، المتحدث باسم وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من البرلمان الليبي، تكثيف الجهود الأمنية في مدينة درنة؛ لتأمين عمليات الإغاثة ودفن الجثامين.

وقال خلال مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، إن الحياة بدأت تعود تدريجيًا، لافتا إلى إن فرق الإنقاذ ما زالت تواصل عملها للبحث عن المفقودين، حيث نتلقى العديد من البلاغات بشأن المفقودين جراء العاصفة دانيال، فيما تم تشكيل غرفة للتعامل مع عمليات الإغاثة في درنة.

وأشار إلى أن مدينة درنة الليبية عاشت كارثة إنسانية بعد أن تأثرت بالعاصفة "دانيال"، التي خلفت الكثير من الخسائر مادية أو بشرية.

تتواصل الأنشطة المنسقة من قبل الحماية المدنية الإيطالية لنقل الأفراد والمواد المفيدة للتعامل مع حالة الطوارئ الناجمة عن الفيضانات الغزيرة التي ضربت ليبيا "دون توقف"، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وبحسب بيان، غادرت، صباح اليوم الخميس، سفينة سان ماركو التابعة للبحرية ميناء برينديزي متجهة نحو السواحل قبالة سواحل مدينة درنة بدفعة جديدة من المساعدات تحتوي على 100 خيمة كاملة مع أسرة وأكياس نوم قادرة على استيعاب استضافة ألف شخص.

كما تشمل المساعدات مركبات نقل التربة ومركبات الإنقاذ وطائرتي هليكوبتر تابعة لوزارة الدفاع الإيطالية، وحوالي 5000 بطانية قدمها الصليب الأحمر الإيطالي، وثماني مضخات مياه - تبرعت بها مناطق أبروتسو وكالابريا وكامبانيا - و30 نقالة طبية من منطقة بوليا.

وذكر وزير الحماية المدنية نيلو موسوميتشي أن المساعدات التي تم إرسالها اليوم "تضاف إلى ما تم إرساله بالفعل في الساعات القليلة الماضية بفضل استخدام ثلاث طائرات من طراز C-130 تابعة للقوات الجوية والتي نقلت مضخات المياه والمولدات".

وأشار إلى أن "فرق الإطفاء المتخصصة في الدعم اللوجستي ومكافحة المخاطر المائية موجودة بالفعل في ليبيا، بالإضافة إلى أفراد من قيادة عمليات القوات المشتركة، ومن إدارة الحماية المدنية، ومن وزارة الخارجية والتعاون الدولي".

ومن المقرر أن تواصل الإدارة الوطنية، من خلال الاتصال الوثيق والمستمر مع الفريق الإيطالي على الأراضي والأقاليم والمقاطعات المتمتعة بالحكم الذاتي والهياكل التشغيلية، الاعتراف بالاحتياجات والأنشطة لدعم السكان الليبيين المتضررين من الفيضانات.

وخلال الـ 48 ساعة الماضية، أرسل الصليب الأحمر الإيطالي "مركبات الإنقاذ والطوارئ إلى ليبيا، بالإضافة إلى المساعدات الأساسية التي تضم أربع مضخات مياه عالية السعة، ومضخة مياه متوسطة السعة، و4950 بطانية، و2520 زوجًا من أحذية العمل، و354 زوجًا من الأحذية المقاومة للماء، و1500 كيس للجثث".