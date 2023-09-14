مجلس الوزراء يوافق على التعاقد مع إحدي الشركات لجمع القمامة بشرم الشيخ

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات منها، على تعاقد محافظة جنوب سيناء مع إحدي الشركات المتخصصة لتقديم وتوفير خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المُخلفات البلدية والصلبة لأحياء شرم الشيخ.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء رقم 256، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

هذا التعاقد لمدة 10 سنوات، مع سريان بروتوكول التعاون السابق إبرامه بين وزارات المالية والبيئة والتنمية المحلية ومحافظة جنوب سيناء بشأن دعم المحافظة لتنفيذ خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المُخلفات الصلبة بمدينة شرم الشيخ، على التعاقد المعروض.