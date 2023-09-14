دقة توقعات تقارير الأرصاد الجوية تصل لـ95% (شاهد)

أكد الدكتور محمود شاهين٫ مدير المركز الإعلامي ومدير عام الإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية٫ أن إدارة الإنذار المبكر بالهيئة تعمل على مدار 24 ساعة لمتابعة حالة الجو باستمرار”.

وأضاف "شاهين" خلال تصريحاته عبر فضائية " dmc“، اليوم الخميس، أنه بعد ما يتم إعداد تقرير الرصد والتنبؤ الجوي يتم البدء في التعامل مع كافة جهات الدولة في إرسال هذه التنبؤات”.

دراسة الغلاف الجوي عن طريق الرصد ودراسة التنبؤات الجوية

وتابع : “بعد دراسة الغلاف الجوي عن طريق الرصد ودراسة التنبؤات الجوية٫ يتم إصدار نشرة جوية٫ أو إذا كان هناك حالة من عدم الاستقرار يتم التنويه عنها قبلها بوقت كاف”.

وأشار شاهين إلى أن هناك 130 محطة رصد على مستوى الجمهورية تابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية”٫ موضحا: “نرسل تقارير الهيئة العامة للأرصاد لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات”، مستطردا: "دقة توقعات تقارير الأرصاد الجوية وصلت إلى 95%”.