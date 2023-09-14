هل العاصفة دانيال مستمرة بمصر؟ الأرصاد تجيب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن العاصفة دانيال التي ضربت الأراضي الليبية كان تأثيرها على مصر ضعيف حيث لم يصل إلينا إلا بقاياه على شكل منخفض متعمق أثر على شمال البلاد بالرمال المثارة التي أدت إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية كما تساقطت الأمطار على بعض المحافظات دون أن تسبب أى إعاقة فى الحياة اليومية.

انتهاء العاصفة دانيال

وقالت الهيئة، إن العاصفة دانيال انتهت بعدما خلفت وراءها العديد من الدمار فى دولة ليبيا الشقيقة حيث وصل عدد الضحايا إلى أكثر من ٣٠٠٠ كما وصل عدد المفقودين لأكثر من ١٠ ألاف شخص، وهذا بخلاف ما خلفه من دمار فى المنشآت حيث تسبب فى دمار العديد من المدن والقرى الليبية بشكل كامل.

غطاء سحابي

وتابعت، هناك غطاء سحابى يعمل على حجب جزء من أشعة الشمس لتكون الأجواء معتدلة الآن على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد حتى الثلاثاء المقبل.

الظواهر الجوية

وذكرت الهيئة أن هناك بعض الظواهر الجوية التي تتعرض لها البلاد منها الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.