مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

سجلت مؤشرات الأسهم السعودية، ارتفاعًا في ختام تعاملات اليوم الخميس 14 سبتمبر، ليغلق مؤشر السوق العام مرتفعًا بنحو 32.31 نقطة ليقفل عند مستوى 11154.54 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 7.3 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 233 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 91 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 131 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات الدواء، والمصافي، وإكسترا، ووفرة، ووقت اللياقة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أميانتيت، وميدغلف للتأمين، وثمار، والباحة، والصقر للتأمين الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.55% و9.02% .

فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والباحة، وجدوى ريت السعودية، والكيميائية، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، ولوبريف، والأهلي، والمنجم هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 295.44 نقطة ليقفل عند مستوى 22808.41 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 34.3 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون و500 ألف سهم.

البورصة المصرية تربح 10.5 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم وسط مشتريات أجنبية

ارتفعت مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الخميس بصورة جماعية، مدعومة بمشتريات أجنبية.

ربح رأس المال السوقي للأسهم 10.5 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 1.314.3 تريليون جنيه.

صعد مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.92% ليصل إلى مستوى 19540 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى3839 نقطة.

ارتفاع مؤشر إيجي اكس 100الأوسع نطاقا

ارتفع مؤشر إيجي اكس 100الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 5649 نقطة.

اتجهت تعاملات الأجانب، وبلغت صافي مشترياتهم 128 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين والعرب وسط تداولات 2 مليار جنيه.