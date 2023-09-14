مؤشرات الأسهم الأوروبية ترتفع قبل قرار مرتقب للمركزي الأوروبي

سجلت الأسهم الأوروبية، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الخميس 14 سبتمبر، حتى مع تمسك المستثمرين بحذرهم قبل قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة، إذ من المرجح أن يرفعها للمرة العاشرة على التوالي.

وتتوقع الأسواق بنسبة 65 بالمائة تقريبا، رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، الأمر الذي سيرفع سعر الفائدة الرئيسي في أوروبا إلى مستوى قياسي.

كان المحللون والمستثمرون يتوقعون أن يوقف المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة حتى أوردت رويترز الثلاثاء، أن البنك يتجه لرفع توقعاته للتضخم العام المقبل إلى أكثر من ثلاثة بالمئة، مما يعزز الحاجة إلى التشديد النقدي.

ومن جهة أخرى، حذرت وزارة التجارة الصينية، من أن التحقيق الذي تجريه المفوضية الأوروبية بشأن السيارات الكهربائية الصينية، التي يعتقد أنها استفادت من الدعم الحكومي، سيكون له تأثير "سلبي" على العلاقات الاقتصادية والتجارية.

تحركات الأسواق

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.11 بالمئة بحلول الساعة 8:47 بتوقيت غرينتش، بدعم من مكاسب أسهم الرعاية الصحية والطاقة.

وتباينت بقية المؤشرات الرئيسية، إذ تراجع مؤشر DAX الألماني بنسبة 0.11 بالمئة، ومؤشر CAC40 الفرنسي بـ 0.16 بالمئة بينما ارتفع مؤشر

FTSE 100 البريطاني بنسبة 0.45 بالمئة.

وقفز سهم ديليفرو 6.7 بالمئة بعد أن قالت شركة ساتشيم كابيتال للاستثمار في تقرير، إنها تعتقد أن شركة توصيل الطعام يمكن أن تصبح هدفا للاستحواذ.

وهوى سهم "تي.إتش.جي" عشرة بالمئة تقريبا، بعد أن توقعت الشركة البريطانية للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت، أن تظل إيراداتها السنوية من العمليات المستمرة دون تغيير، أو تنخفض بنسبة تصل إلى خمسة بالمئة.

البورصة المصرية تربح 11.4 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الأربعاء بصورة جماعية، مدعومة بمشتريات عربية ومصرية.

ربح رأس المال السوقي للأسهم 11.4 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 1.303.8 تريليون جنيه.

صعد مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 1.14% ليصل إلى مستوى 19361 نقطة.

ارتفاع مؤشر إيجي أكس 100 الأوسع نطاقا

كما شهد مؤشر إيجي أكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 3812 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي أكس 100 الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي أكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.91% ، ليغلق عند مستوى 5608 نقاط.

اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والمصرية للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم 39 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين الأجانب وسط تداولات 1.5 مليار جنيه.