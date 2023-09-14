ظهور طحالب سامة خضراء تسبب نفوق الأسماك والطيور المائية

كارثة بيئية على شاطئ بورسعيد..

كشف تقرير للإدارة العامة لمحميات المنطقة الشمالية، التابع للإدارة المركزية للكوارث والحوادث البيئية بقطاع حماية الطبيعة وجهاز شئون البيئة بوزارة البيئة، عن وجود كارثة بيئية على شاطئ بورسعيد، بوجود مياه خضراء محملة بالطحالب على على طول الشاطئ، مما يسبب فى نفوق الأسماك والطيور المائية ومن الممكن أن تصل للإنسان، وذلك بعد تلقى الإدارة العامة لمحميات المنطقة الشمالية شكاوى من صيادي بحيرة المنزلة عن وجود مياة خضراء "ريم أخضر" وأسماك ميتة على شاطئ بورسعيد.

وعلى الفور تم تشكيل لجنة من أفراد المحمية يترأسها مدير للتنمية وعضوية باحث شئون بيئة أول وآخر بالمحمية وتم عمل مسح لشاطئ بورسعيد وتبين أن الريم الأخضر الموجود في البحر المتوسط مصدره بحيرة المنزلة، ويمتد الريم الأخضر بمسافة 14 كم من عند نادي الصيد ببورسعيد حتى بوغاز أشتوم الجميل، ووجود أسماك ميتة صغيرة الحجم من الريم الأخضر، وأن الصيادين اشتكوا أن المياه الخضراء سببت لهم حساسية عالية على جلدهم، وقد تم أخذ 5 عينات مياه 3 من البحر المتوسط و2 من بوغاز أشتوم الجميل.

وأظهرت نتائج فحص العينات الخمس أن المعتقد الأول أن الريم الأخضر عبارة عن تزهر الطحالب (ALGAL BLOOM)، ولكن بعد الفحص الميكروسكوبي تبين أن الطحلب المسئول عن تزهر الطحالب هو من نوع Microcystis aeruginosa وهو من الطحالب الخضراء المزرقة (cyanobacteria) وهو من الطحالب السامة التي تفرز سم يسمى الميكروسيستين ( Microcystin)، ويصنف سم هذا الطحلب على أنه من السموم الكبدية ويستطيع تحمل درجات الحرارة والملوحة المختلفة ويعيش في المياه العذبة والمالحة، وأن المسبب الرئيسي لازدهار هذا الطحلب هو العنصر الأول لارتفاع درجات الحرارة وأن هذه الفترة وصلت فيها العظمى 33 والصغرى 25 وهي درجات تساعد الطحلب على التكاثر والعنصر الثاني وهو وجود مغذيات بتركيزات عالية خصوصاً النتروجين والفسفور "صرف صحي وصرف زراعي"، وأن خطورة هذا السم أنه هيسبب نفوق للأسماك الصغيرة والطيور المائية ولو دخلت هذه الكائنات في السلسلة الغذائية ووصلت للإنسان هتسبب مشاكل صحية كبيرة.

وكشف التقرير الصادر من الإدارة العامة لمحميات المنطقة الشمالية كيفية مكافحة هذا الطحلب وضرورة معرفة ومنع مصدر الصرف الصحي والزراعي المسبب لازدهار الطحالب وتشتيت التجمعات الطحلبية وسحبها ومنع الصيد خلال تلك الفترة ومنع نزول مياه البحر حتى يتم التعامل مع هذه الكارثة البيئية.

ووجهت محافظة بورسعيد، عبر موقعها الرسمي على مدار الثلاثة أيام الماضية تحذير مهم للمواطنين من النزول لمياه البحر- بحجة- خوفًا عليهم من تعرضهم للمخاطر نتيجة الأمواج العالية والتيارات المائية الشديدة على عكس الحقيقة، ورفع الرايات السوداء على أبراج الإنقاذ ونشر وتوزيع المنقذين والمشرفين بطول الشاطئ، وطلبت من رواد الشاطئ التزام الشط وعدم الدخول في عمق البحر خوفًا عليهم من الغرق، خصوصًا الأطفال والشباب الصغار واتباع تعليمات رجال الإنقاذ.