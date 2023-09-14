الأهلي يوافق على إعارة زياد طارق ورأفت خليل

وافق الجهاز الفني لفريق الكرة الأول في النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر على إعارة الثنائي زياد طارق ورأفت خليل لنهاية الموسم.

وأعار الأهلي لاعبه الصاعد رأفت خليل صاحب الـ19 عاماً إلى نادي زد الصاعد حديثاً للدوري الممتاز، ووافق أيضاً الأهلي على إعارة زياد طارق إلى إنبي لنهاية الموسم.

موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي

ويستعد الأهلي لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري يوم الجمعة المقبل على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية)، على لقب بطولة كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 7:00 بتوقيت الجزائر وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 6 بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.