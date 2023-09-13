البورصة تربح 11.4 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الأربعاء بصورة جماعية، مدعومة بمشتريات عربية ومصرية.

ربح رأس المال السوقي للأسهم 11.4 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 1.303.8 تريليون جنيه.

صعد مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 1.14% ليصل إلى مستوى 19361 نقطة.

ارتفاع مؤشر إيجي أكس 100 الأوسع نطاقا

كما شهد مؤشر إيجي أكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 3812 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي أكس 100 الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي أكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.91% ، ليغلق عند مستوى 5608 نقاط.

اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والمصرية للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم 39 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين الأجانب وسط تداولات 1.5 مليار جنيه.