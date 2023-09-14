الكشف عن حجم ثروة محمد صلاح| فيديو

كشف تقرير بريطاني عن جزء بسيط من حجم ثروة محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، وفقا لما ذكرته صحيفة ليفربول وورد البريطانية، فإن حساب محمد صلاح في أحد البنوك البريطانية يقدر بنحو 20 مليون جنيه إسترليني.

ثروة محمد صلاح

وأوضحت صحيفة ليفربول وورد البريطانية، أن هذا المبلغ يوجد في حساب بنكي واحد فقط، ويمتلك النجم المصري العديد من الحسابات الأخرى.

وأشار تقرير لصحيفة ميرور البريطانية نشر في 2021، إلى أن ثروة محمد صلاح، تقدر بنحو 75 مليون جنيه استرليني، ويرتبط "صلاح" بالعديد من عقود الرعاية مع شركات عالمية، ويحقق أرباحا أخرى من عالم الاستثمار العقاري من خلال شركتين، كما ضخ 5 ملايين دولار في مواد بناء استثمار منفصل.

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية.