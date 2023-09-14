رشوان وفرج" أكبر لاعبان فى سجلات اتحاد كرة القدم هذا الموسم  

دونت سجلات الاتحاد المصرى لكرة القدم وبالتحديد منطقة الفيوم للكرة خلال الايام الماضية تسجيل اكبر لاعبين فى تاريخ منافسات اللعبة فى مصر وهما رشوان ربيع عوض الله حارس مرمى فريق قلهانة والذى يلعب فى دورى القسم الرابع ويبلغ من العمر 52 عاما فهو من مواليد 25 فبراير 1971 وفرج عبد المحسن مدافع فريق سنورس والذى يلعب فى دورى الدرجة الثالثة ويبلغ من العمر ويبلغ من العمر 51 عاما وهو من مواليد 23 سبتمبر 1972 .

رشوان وفرج حطما كل قواعد اللعبة والتى عادة ما يتقاعد لاعبوها فى الثلاثينات من العمر ونادرا ما يستمر احدهم حتى الاربعين ولكنهما استمرا حتى العقد السادس من العمر بعد ان تجاوزوا الخمسين من عمرهما واثبتا أن العمر مجرد رقم فقط في البطاقة الشخصية.

لعب رشوان للعديد من الأندية أبرزها الفيوم وإسكو، والمقاولون العرب، والهلال ونادي ديروط، وإبشواي، وساحة الفيوم، ومركز شباب طامية، بالإضافة إلى معظم أندية الفيوم، وأخيرًا نادي قلهانة بالقسم الرابع.

وأكد الحارس المخضرم أن السر في استمراره في الملاعب حتى الآن يعود إلى العزيمه والإصرار، وأيضا الانتظام في التدريبات البدنية والجيم بصفة مستمرة، بالإضافة إلى تنفيذ تعليمات مدربي الحراس، مشيرًا إلى أن كرة القدم تعترف فقط بالجهد داخل الملعب.

وهو متزوج ولديه 4 أبناء أكبرهم "يوسف" ويدرس بكلية الطب، و"أحمد" مواليد عام 2005 حارس مرمى بالفيوم، و"محمد" من مواليد 2009 حارس مرمى لاڤيينا، وأصغرهم "ياسين" مواليد عام 2015 حارس مرمى بالمقاصة.

و"فرج" كابتن فريق سنورس ولعب مع فريقه الموسم الماضى جميع المباريات ولم يتغيب عن اى مباراة ولم يتم تغييره وحصل على انذارين فقط بالرغم من انه يلعب فى قلب الدفاع.

ورحلته مع الكرة بدات كما يقول فى عام 1987 عندما شارك مع فريق بلده سنورس تحت 15 سنة ثم انتقل الى فريق نادى محافظة الفيوم ولعب له 6 سنوات فى الدورى الممتاز ب ثم انتقل الى فريق الالمونيوم ولعب له 4 مواسم ثم المونيوم سفاجا واسمنت اسيوط وفريق الجونة ومياة البحيرة وفريق سكر الحوامدية ثم لعب لفريق الفراعنة وبعدها تحول الى مصر المقاصة ثم العودة مرة اخرى لفريق الفيوم لمدة 5 مواسم وبعدها فريق طاميه ومنية الحيط والساحة الشعبية واستقر به الوضع فى فريق بلده سنورس الذي يلعب فى دورى القسم الثالث.

ويؤكد فرج عبد المحسن انه تدرب على يد مدربين اكفاء على رأسهم الكابتن احمد ماهر والدكتور جمال محمد على والكابتن محمد عبد السميع والكابتن حسين عبد اللطيف والكابتن محمد جابر والكابتن محمد عبد الجليل والكابتن محمود جابر ومن الفيوم الكابتن كمال عبد ربه والكابتن محمود الزينى والمرحوم الكابتن جمال خفاجة وكل منهم له تأثير كبير فى مسيرته الكروية التى زادت عن ثلث قرن فى لعب الكرة على المستوى الرسمى.

وأضاف تلقيت عروض للعب فى بعض أندية الدورى الممتاز مثل القناة واتحاد عثمان والمنيا ولكن الفرق التى كنت العب لها تمسكت بى ورفضت انتقالى .

وعن سر استمراره فى اللعب حتى هذا العمر خاصة انه يلعب فى الدفاع وهذا يتطلب مجهود كبير قال: الحفاظ على التدريب ولا اشرب سوى الشاى ولا اشرب اى شئ يؤثر على لياقتى البدنية وطاعة تعليمات المدربين والنوم مبكرا والالتزام داخل الملعب وخارجه.

وأضاف لن اعتزل اللعب إلا عندما أشعر بعدم قدرتى على تأدية واجباتى فى الملعب.

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