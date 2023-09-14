تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي

عقد اليوم الاجتماع الفني لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي، في أحد فنادق مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الفريق الجزائري قميصًا باللون الأبيض والشورت الأسود والجورب الأبيض.

وتم خلال الاجتماع مناقشة كافة الأمور الخاصة بالمباراة وموعد وصول كل فريق لأرض الملعب، وبقية الجوانب التنظيمية خلال اللقاء.

موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي

ويستعد الأهلي لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري يوم الجمعة المقبل على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية)، على لقب بطولة كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 7:00 بتوقيت الجزائر وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 6 بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.