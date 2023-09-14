الأهلي يجهز خطة السوبر وجلسة ثلاثية لترتيبات مونديال الأندية

لا صوت يعلو فوق صوت المواجهة المرتقبة التي تجمع الأهلي بمنافسه اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الأفريقي غداً الجمعة على ملعب (الملك فهد) في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

ويخوض الفريق اليوم الخميس مرانه الرئيسي والأخير استعداداً لخوض المواجهة المرتقبة ضد اتحاد العاصمة بعدما أدى الأهلي أول تدريباته أمس الأربعاء بالطائف.

كولر يجتمع بلاعبي الأهلي

واجتمع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي مع لاعبي الفريق كما عقد جلسة مع جهازه المعاون لترتيب بعض الأمور الفنية والتنظيمية قبل خوض المباراة.

ووضع كولر برنامجاً مكثفاً لتجهيز الثنائي الجنوب أفريقي بيرسي تاو والفرنسي أنطوني موديست بعدما تأخرت عودة تاو للبعثة عقب المشاركة في ودية جنوب أفريقيا ضد الكونغو الديمقراطية.

ويسعى كولر لتجهيز تاو سريعاً لمشاركته أساسياً في مواجهة السوبر كما أن موديست قد يشارك في جزء من المباراة وفقاً لحالته الفنية والبدنية.

وتأكد خروج خالد عبد الفتاح مدافع الفريق من حسابات كولر لعدم تعافيه بصورة كاملة بجانب عدم اكتمال جاهزيته الفنية والبدنية لمواجهة السوبر الأفريقي وهو ما جعل كولر يجتمع باللاعب ويبلغه بأنه خارج حساباته في مباراة السوبر.

كولر يستقرعلى تشكيل الأهلي في السوبر

واستقر كولر على ملامح التشكيل الذي يخوض به مباراة السوبر بطريقة 4-3-3 التي اعتمد عليها في الموسم الماضي ولعب بها لقاء طلائع الجيش الودي قبل السفر للسعودية.

ولا خلاف على مشاركة محمد الشناوي في حراسة المرمى وأمامه الرباعي محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم أو رامي ربيعة وعلي معلول في الدفاع ويقود الوسط مروان عطية وبجواره أليو ديانج بينما يفاضل كولر بين الثنائي إمام عاشور وكريم وليد (نيدفيد) للمشاركة في مركز صانع الألعاب مع الاحتفاظ بمحمد مجدي أفشة في الشوط الثاني ويقود الهجوم حسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود عبد المنعم (كهربا) بينما يحتفظ كولر ببعض أوراقه الهجومية مثل صلاح محسن وموديست في الشوط الثاني.

على صعيد متصل، شهدت كواليس البعثة جلسة ثلاثية بين خالد مرتجي أمين الصندوق والدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة وخالد بيبو مدير الكرة مع اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية التي تقام في السعودية خلال الفترة بين 12 إلى 22 ديسمبر المقبل لترتيب بعض الأمور التنظيمية.

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