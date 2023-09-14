الأهلي يخوض مرانه الأخير اليوم قبل نهائي السوبر الافريقي

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداده اليوم لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري ضمن المباراة التي تجمع الفريقين على لقب كأس السوبر الإفريقي.

من المقرر أن ينطلق المران في التاسعة والربع مساء اليوم، ويقام على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف، والذي يستضيف المباراة.

ويعقد الجهاز الفني للفريق محاضرة في فندق الإقامة لشرح بعض الجوانب الخططية الخاصة بالتحضير للمباراة.

في سياق متصل عبر ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محمد هاني ومحمود عبد المنعم كهربا وطاهر محمد طاهر، عن سعادتهم الكبيرة بخوض مباراة السوبر الإفريقي في المملكة العربية السعودية وسط حضور جماهير النادي، خاصة أنها بطولة مهمة في بداية الموسم.

وأكد الثلاثي أن مباراة اتحاد العاصمة ستكون صعبة، أمام فريق محترم يضم عناصر مميزة، مما يجعل المواجهة ذات طبيعة خاصة.

وأشار اللاعبون إلى أن الأجواء في معسكر الفريق إيجابية للغاية، وأن هناك دوافع كبيرة لدى الجميع من أجل حصد اللقب الإفريقي.

وكان الأهلي قد خاض مرانه الأول مساء اليوم على ملعب مدينة الملك فهد بمدينة الطائف، استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي.