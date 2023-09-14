أمن أسيوط يحبط عمليات إجرامية خطيرة ويضبط 37 قضية تجارة أسلحة نارية

تمكن ضباط مديرية أمن أسيوط من إحباط عمليات إجرامية خطيرة بعد ضبطهم لـ37 قضية تتعلق بحيازة وتجارة الأسلحة النارية. تم ضبط 11 بندقية آلية و12 بندقية خرطوش و2 طبنجة و23 سلاحًا محليًا، بالإضافة إلى عدد من الطلقات. وكانت القضية تورط فيها 37 متهمًا، منهم 24 شخصًا لديهم سوابق جنائية.

وبالإضافة إلى ذلك، تم ضبط 18 قضية تجارة المخدرات بعد ملاحقة الشرطة لمعلومات استخباراتية. وضبطت السلطات 19 متهمًا، من بينهم 14 متهمًا لديهم سوابق جنائية.

ولم تتوقف جهود الشرطة عند هذا الحد، حيث تم ضبط كميات كبيرة من المخدرات. كان أبرزها تورط 3,370 كيلوجرامًا من الحشيش و 2.60 كيلوجرامًا من الشابو و 1.745 كيلوجرامًا من الهيروين وكميات من الأفيون والأقراص المخدرة.

وقد تم أيضًا تنفيذ 888 حكمًا قضائيًا متنوعًا، ضمن الحملات الأمنية التي تقوم بها الشرطة للحفاظ على النظام والسلامة العامة في مدينة أسيوط.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المتهمين، وستستمر الحملات الأمنية لضبط المزيد من المتورطين بأعمال إجرامية وتهريب المواد المخدرة. تزامنًا مع ذلك، تعمل الشرطة على ضمان الأمن والسلامة لكل سكان أسيوط، وتوفير بيئة آمنة للمجتمع.