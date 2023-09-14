الأوراق المطلوبة للتقدم إلى مدارس STEM للمتفوقين

تعد STEM، وهي مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، أحد أشكال التعليم الجديدة، التي تؤهل الطلاب للحياة العملية وتخريج المبدعين في كافة المجالات العلمية، لذا يُقبل عليها الطلاب ذوي القدرات العقلية المتميزة الراغبين في دراسة العلوم والتكنولوجيا.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، الأوراق المطلوبة للتقدم في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، وذلك بعد آداء الاختبارات المحددة للقبول بها، وتجاوز المتقدمين لتلك الاختبارات بالنجاح.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، الأوراق المطلوبة للتقدم إلى مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM).

الأوراق المطلوبة للتقدم لمدارس STEM

إخطار النتيجة الخاصة بالقبول في مدارس STEM.

أصل الشهادة الإعدادية و4 صور منها.

طلب الالتحاق بمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

شهادة ميلاد أصلية + 4 صور منها.

8 صور شخصية حديثة مقاس 4×6.

10 أظرف بريد عادية.

بـ 21 جنيهًا طوابع بريد، وطابع تعليمي، و 10 طوابع نقابة المهن التعليمية، وبجنيه دمغة عادية.

إيصالات دفع المصروفات المدرسية، وتأمين اللاب توب.

إذا كان والد الطالب متوفي، تقدم شهادة الوفاة، وصورة الولاية التعليمية.

وإذا كان الأب مسافر، تقدم صورة التوكيل الرسمي.

تقديم شهادة صحية معتمدة من مستشفى حكومي أو التأمين الصحي بكشف طبي (باطنة، وكلب، وصدر، وجلدية)، وتحليل صورة دم كاملة، وسكر تراكمي، وفصيلة دم.

صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

3 أظرف بلاستيك بكبسولة.