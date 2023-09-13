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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تخفيضات على أسعار السلع الغذائية بمعارض "أهلًا مدارس"

معارض أهلا مدارس
معارض أهلا مدارس

تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تقريراً من اللواء أحمد حسنين الرئيس التنفيذى للشركة القابضة للصناعات الغذائية حول مشاركة الشركة القابضة بشركاتها فى معرض "أهلًا مدارس"، من خلال 11 شركة، كما تشارك الشركة فى 42 معرضا فرعيا بالمحافظات، ومنها 7 شركات بالمعرض الرئيسى.

معارض “أهلا مدارس"

وأوضح التقرير أن الشركة تشارك بـ20 سيارة متنقلة تابعة لها بمعارض "أهلا مدارس" لتوفير السلع الغذائية للمواطنين، مشيراً إلى أنه سيتم طرح السكر الحر بالمعارض والسيارات المتنقلة بسعر 20 جنيها للكيلو، وطرحه بأفرع البيع التابعة لشركات توزيع السلع بسعر 22 جنيها بتخفيض يصل إلى 15% من السوق الخارجى.

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وأكد التقرير أنه سيتم طرح 20 ألف طن أرز مستورد بسعر 20 جنيها، والأرز المحلي عريض الحبة بـ 22 جنيها، والزيت عبوة 800 مللي بـ 40 جنيها للزجاجة، لافتا إلى أنه سيتم ضخ 1000 طن دواجن مجمدة بسعر 85 جنيها، و1000 طن لحوم برازيلي مجمدة بسعر 160 جنيها، بخلاف الكميات المعتاد عليها بالمجمعات الاستهلاكية.

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وأضاف التقرير أنه تم مراجعة العديد من الموردين للسلع الأساسية للحصول على نسب خصم إضافية خلال الفترة القادمة، وشراء سلع ضرورية بإجمالى 255 مليون جنيه يتم عرضها للمواطنين بأسعار مخفضة.

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