كولر والشناوي يحضران الاجتماع الفني لمباراة السوبر الافريقي

يتواجد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ومحمد الشناوي، كابتن الفريق، في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة اتحاد العاصمة الجزائري، الذي من المقرر أن يعقد في الواحدة ظهر اليوم.

ومن المقرر أن ينطلق مران الفريق في التاسعة والربع مساء اليوم، ويقام على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف، والذي يستضيف المباراة.

ويعقد الجهاز الفني للفريق محاضرة في فندق الإقامة لشرح بعض الجوانب الخططية الخاصة بالتحضير للمباراة.

في سياق متصل كشف الإعلامي محمد شبانة تفاصيل الصدمة التي تلقاها الجهاز الفني للأهلي بعدما فشل في قيد صفقته الجديدة الفرنسي أنتوني موديست في قائمة مباراة السوبر الإفريقي أمام نادي اتحاد العاصمة الجزائري والتي ستقام غدا بالسعودية.

وقال شبانة في تصريحات إذاعية أن الأهلي كان يرتكن في قيد موديست على اللائحة التي تنص على السماح باستبدال أي لاعب مصاب بآخر قبل ٢٤ ساعة من بداية المباراة وهو ما تقدم به الأهلي بطلب إضافة موديست للقائمة عوضا عن محمود متولي المصاب إلا إنه فوجئ بتفسير آخر للائحة من قبل مسئولي الكاف.