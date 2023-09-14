العثور على جثة الطفلة ريتاج مقطعة ومحروقة

جريمة مروعة هزت العراق

هزت جريمة قتل مروعة بحق طفلة فى محافظة بابل في العراق، عقب العثور على جثة الطفلة الصغيرة ريتاج قيس غافل البديري وعثر على جثتها مقطعة ومحروقة بشكل مروع داخل إحدى الدور السكنية بناحية الاسكندرية في محافظة النجف .

تفاصيل هذه الفاجعة بدأت عندما أعلنت قيادة شرطة بابل عن فقدان الطفلة ريتاج وأطلقت عمليات البحث والتحري للعثور عليها، وبعد مجهودات مكثفة من التحقيق والبحث، تم اكتشاف جثتها مخبأة داخل منزل في الناحية المذكورة.

وأكدت الشرطة أن المعلومات الأولية تشير إلى تورط امرأة تبلغ من العمر 36 عامًا في هذه الجريمة البشعة.

وفقًا لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، تمت مداهمة منزل المشتبه بها بعد تحليل للكاميرات الأمنية، وتم العثور في الحديقة الخلفية للمنزل على قطع لحم محروقة تعود إلى الضحية ريتاج (5 سنوات)، التي تم قتلها وتقطيعها وحرقها، ووضعها في كيس كبير.

وأوضحت وكالة الاستخبارات أن الجريمة تعود إلى دوافع انتقامية بسبب حادثة سابقة، حيث قامت الطفلة ريتاج قبل أشهر بإسقاط ابنة المشتبه به البالغة من العمر 4 أشهر دون قصد، مما أدى إلى وفاتها.

تم اعتقال المشتبه به وتقديمه للقضاء، لمحاكمته ومحاسبته على هذا العمل البشع الذي أثار رعبًا واستياءً في العراق.

وفي حديث أدلى به أحد أقرباء الطفلة ريتاج لصحيفة السومرية، أوضح أنها خرجت من منزلها باتجاه منزل جدها في نفس المنطقة، لكنها فقدت آثارها بشكل مفاجئ. وقال: "بحثنا عنها بشكل حثيث وكثفنا جهود البحث لمدة تصل إلى 24 ساعة."

وأضاف : "المتهمة حاولت التضليل وتبديد الشبهات عنها خلال فترة البحث. ونطالب السلطات بتقديم عقوبة الإعدام لها ولأي شخص من عائلتها شارك في هذه الجريمة البشعة."

وأشار قريب آخر للضحية ريتاج إلى أن بعض الأهالي في المنطقة قاموا بمراقبة المتهمة أثناء تفريغها النفايات في الحاوية عدة مرات.

وأضاف: "عندما شككنا في سلوك المرأة المشتبه بها، قمنا بإبلاغ القوات الأمنية. وعندما قمنا بفتح حاوية النفايات، اكتشفنا أجزاء من رأس الطفلة ريتاج موجودة داخل كيس."

وأوضح أن فرق الأدلة الجنائية حضرت إلى المكان وعثرت على أجزاء من الرأس والأسنان تعرضت للحرق، وكانت ممزوجة بقطع من القماش والأفرشة.