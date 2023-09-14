وزير الموارد المائية الليبي: نحتاج لمساعدات عاجلة

قال الدكتور محمد دومة وزير الموارد المائية الليبي، اليوم الخميس، إن ليبيا تواجه كارثة كبيرة لم تشهدها منطقة حوض المتوسط من قبل.

وأضاف "دومة"، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الوضع في مدينة درنة والمنطقة المحيطة كارثي، حيث انقطعت الطرقات وتدمرت شبكات المياه والصرف الصحي.

وأكد أنه يتم العمل حاليًا على تقديم المعونات الإنسانية اللازمة مع إعادة شبكات المياه وتوفير المساكن الملائمة للمتضررين.

وضع ميزانية طوارئ خاصة لإعادة إعمار البنية التحتية

وأشار إلى أن جلسة البرلمان اليوم، ستضع ميزانية طوارئ خاصة لإعادة إعمار البنية التحتية في البلاد، وانهيار السد في درنة فاقم الأزمة ورفع أعداد الضحايا جراء العاصفة.

إرسال جميع المعدات اللازمة لتشغيل محطة المياه في درنة

وأضاف وزير الموارد المائية الليبي، أنه تم إرسال جميع المعدات اللازمة لتشغيل محطة المياه في درنة لإعادتها للعمل مرة أخرى، ووزارة الصحة شكلت فريقًا لمنع تلوث المياه ولدينا مختبرات جاهزة لتنظيف المياه الملوثة والتأكد من صلاحيتها للشرب.

وتابع: "ما زلنا بحاجة إلى مزيد من المساعدات لمتضرري العاصفة، لأن الكارثة وقعت في بقعة كبيرة من ليبيا، نحتاج إلى تقديم المساعدة اللازمة لدعم الجوانب الإنسانية في المدن التي تضررت جراء العاصفة".

ودعا وزير الموارد المائية الليبي، المنظمات الدولية والدول الصديقة والشقيقة إلى مساعداتنا لتجاوز المحنة، وأثنى على دور الشعب المصري حكومة وشعبًا بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تقديم المساعدات إلى ليبيا، ونأمل استقرار الأوضاع الجوية في ليبيا لتسهيل عمليات البحث والإنقاذ وحركة الطيران.