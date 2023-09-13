حصيلة الضحايا والمصابين بعد عاصفة ليبيا

أحصت مدينة درنة شرق ليبيا، يوم الأربعاء، قتلاها بالآلاف، وتخشى أن تكون هناك خسائر فادحة للغاية، بعد انهيار سدين تحت ضغط الأمطار الغزيرة، مما أدى إلى إطلاق مياه فيضانات قوية جرفت كل شيء في طريقهما.

ونظرا لصعوبة الوصول إلى هذه البلدة التي يبلغ عدد سكانها 100 ألف نسمة، لا تزال هناك شكوك بشأن عدد ضحايا الكارثة، التي كان من الممكن أن تخلف عدة آلاف من القتلى أو المفقودين، وفقا للسلطات.

تم قطع الطرق، ومنعت الانهيارات الأرضية والفيضانات خدمات الإنقاذ من الوصول إلى السكان، الذين اضطروا إلى الاكتفاء بوسائل بدائية لاستعادة الجثث المدفونة بالعشرات في مقابر جماعية، وفقا للصور التي تم بثها على الشبكات الاجتماعية.

درنة وبلدات أخرى معزولة تقريبا عن بقية العالم، على الرغم من الجهود التي تبذلها السلطات لاستعادة شبكات الهاتف الخلوي والإنترنت.

وتتحدث السلطات في الشرق ومنافسوها في الغرب عن "آلاف" الوفيات.

وقال أسامة علي، المتحدث باسم "خدمة الطوارئ والإنقاذ" الليبية التابعة للحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس، لوكالة فرانس برس يوم الثلاثاء إن الفيضانات خلفت "أكثر من 2 قتيل" وحوالي 300 جريح في درنة، في حين أن أكثر من 7 شخص في عداد المفقودين.

وأفاد مسؤول في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC) عن عدد قتلى "ضخم" ، قد يصل إلى الآلاف ، ولا يزال 10,000 في عداد المفقودين.

وهذه أسوأ كارثة طبيعية تضرب إقليم برقة شرقي ليبيا منذ الزلزال الكبير الذي هز مدينة المرج الشرقية عام 1963.

بعد ظهر يوم الأحد، وصلت العاصفة دانيال إلى الساحل الشرقي لليبيا، وضربت مدينة بنغازي قبل أن تتجه شرقا نحو مدن الجبل الأخضر (شمال شرق)، مثل شحات (قورينا) والمرج والبيضاء وسوسة (أبولونيا)، ولكن قبل كل شيء درنة، المدينة الأكثر تدميرا.

وفي ليلة الأحد، انهار السدان في وادي درنة، اللذان يعيقان مياه الوادي الذي يمر عبر المدينة.

وقال شهود عيان لوسائل الإعلام الليبية إنهم سمعوا "انفجارا هائلا" قبل أن تصل السيول القوية إلى المدينة وتفيض على ضفاف النهر وتغسل الجسور وأحياء بأكملها مع سكانها في البحر المتوسط.

جهود الإغاثة تتدفق

في وقت مبكر من يوم الثلاثاء ، بدأ البحر يجرف الجثث ، والتي تحولت إلى لون الطين. وفي صور نشرتها وسائل إعلام ليبية يوم الثلاثاء يمكن رؤية مروحية عسكرية تنتشل جثثا من شاطئ تناثر فيه الحطام وقطع الحديد.

في كل من ليبيا والخارج، يتم تعبئة الناس لمساعدة الضحايا، حتى لو كانت المساعدة لا تزال تصل في المراوغة والمراوغة.

قوافل المساعدات من طرابلس في الغرب في طريقها إلى درنة. أعلنت حكومة طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة إرسال سيارتي إسعاف جوي ومروحية و87 طبيبا وفريقا من عمال الإنقاذ البحث وفنيين من شركة الكهرباء الوطنية لمحاولة إعادة التيار الكهربائي الذي انقطع بسرعة.