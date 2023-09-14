الخميس 14 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

موعد ومكان عزاء الفنانة كريمان

بوابة الوفد الإلكترونية

تستقبل أسرة الفنانة الراحلة كريمان العزاء، اليوم، الخميس، وذلك بجامع الحامدية الشاذلية بعد صلاه المغرب.

 

وكانت أدت أسرة الفنانة كريمان، صلاة الجنازة عليها أمس، الأربعاء، بعد صلاة الظهر، في مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، بحضور عدد من عائلتها وأصدقائها وسوف يتم دفنها بمقابر الأسرة بـ 6 أكتوبر،  ورحلت عن عالمنا عن عمر ناهز الـ 87 عامًا.

 

معلومات عن الفنانة كريمان

يذكر أن الراحلة كريمان، ولدت عام 1936 بالقاهرة لأب من جذور لبنانية وأم مصرية تركية، ودرست فى مدرسة الليسيه وظهر حبها للفن فى الطفولة، حيث عملت فى برامج الأطفال مع بابا شارو، كما كانت تشارك فى المسرح المدرسى.

وشاركت الفنانة كريمان،  فى العديد من الأفلام أبرزها: "الحموات الفاتنات، تمر حنة، مراتى مدير عام، بنات اليوم، وغيرها" وأطلق عليها الجمهور لقب قطة السينما، ولكنها اعتزلت بعد مسيرة 12 عاما فقط من العمل الفني.

مواد متعلقة

إيرادات فيلم "فوي فوي فوي" في شباك التذاكر

كريم عفيفي يكشف عن تفاصيل دوره في فيلم عصابة عظيمه

هايدي عن تقديم دور هالة بـ"سفاح الجيزة": ركين سعد صاحبتي قبل المسلسل وكواليسها ممتعة

إيرادات فيلم "وش في وش"بشباك التذاكر أمس

إيرادات فيلم "ع الزيرو" في آخر ليلة عرض

إيرادات فيلم البعبع في شباك التذاكر أمس

إيرادات فيلم بيت الروبي في شباك التذاكر أمس

إيرادات فيلم مستر إكس في شباك التذاكر أمس

الجريدة الورقية