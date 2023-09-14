موعد ومكان عزاء الفنانة كريمان

تستقبل أسرة الفنانة الراحلة كريمان العزاء، اليوم، الخميس، وذلك بجامع الحامدية الشاذلية بعد صلاه المغرب.

وكانت أدت أسرة الفنانة كريمان، صلاة الجنازة عليها أمس، الأربعاء، بعد صلاة الظهر، في مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، بحضور عدد من عائلتها وأصدقائها وسوف يتم دفنها بمقابر الأسرة بـ 6 أكتوبر، ورحلت عن عالمنا عن عمر ناهز الـ 87 عامًا.

معلومات عن الفنانة كريمان

يذكر أن الراحلة كريمان، ولدت عام 1936 بالقاهرة لأب من جذور لبنانية وأم مصرية تركية، ودرست فى مدرسة الليسيه وظهر حبها للفن فى الطفولة، حيث عملت فى برامج الأطفال مع بابا شارو، كما كانت تشارك فى المسرح المدرسى.

وشاركت الفنانة كريمان، فى العديد من الأفلام أبرزها: "الحموات الفاتنات، تمر حنة، مراتى مدير عام، بنات اليوم، وغيرها" وأطلق عليها الجمهور لقب قطة السينما، ولكنها اعتزلت بعد مسيرة 12 عاما فقط من العمل الفني.