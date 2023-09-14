وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط يطلع على الاستعدادات للعام الدراسي الجديد

عقد عبد العزيز زنار، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اجتماعًا لمناقشة استعدادات الإدارات التعليمية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023-2024.

في بداية اللقاء، أكد "زنار" على ضرورة الالتزام بالواجبات والمسؤوليات التي تنظم انضباط العملية التعليمية، وتحقيق عام دراسي جديد منتظم وآمن. كما شدد على ضرورة غرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن، والالتزام بتحية العلم وتغيير الأعلام القديمة، وأداء الطلاب والمعلمين السلام الوطني خلال التجمع الصباحي.

وأكد أيضًا على الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة في المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد، والالتزام بتحصيل الرسوم الدراسية المقررة كاملة أو جزئية. وشدد على ضرورة تكثيف إجراءات تفعيل مجموعات الدعم المدرسي في الأقسام التعليمية المختلفة، وتجهيز الفصول الدراسية.

وأمر "زنار" باتخاذ كافة الإجراءات بهدف تخفيف العبء على أولياء الأمور ومساعدة الطلاب على تحقيق الأداء الأكاديمي، وتعظيم دور يوم الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة في مدارس المحافظة.

وشدد أيضًا على ضرورة استكمال صرف الكتب المدرسية دون تأخير وتسليمها للطلاب بدءًا من العام الدراسي. وفي نهاية اللقاء، قدم شكره لمدير الإدارات التعليمية على الجهود المبذولة لخدمة العملية التعليمية.