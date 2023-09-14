الطماطم بـ 8.5 جنيهًا للكيو أسعار الخضروات بأسيوط اليوم الخميس 14 - 9 - 2023

ارتفاع أسعار الخضروات في سوق مدينة أسيوط يؤثر على المعيشة اليومية للمواطنين في المحافظة. حيث ينفق الأفراد والعائلات الكثير من الجهد لمتابعة تقلبات الأسعار والتكيف مع الزيادات المستمرة.

وقد شهدت أسعار بعض الخضروات ارتفاع كبير عن الأسعار السابقة، مما زاد من صعوبة وضغوط الحياة اليومية للمواطنين. وتعزز الزيادة في أسعار الخضروات هذه الحاجة لتحديد الميزانية وإدارتها على نحو أكثر دقة.

إليكم بعض أسعار الخضروات في سوق أسيوط اليوم

سعر كيلو الطماطم من 8.50 إلى 11.50 جنيه

سعر كيلو بطاطس من 9 إلى 12.50 جنيه

سعر كيلو بصل من 15 إلى 19 جنيه

سعر كيلو كوسة من 9 إلى 14 جنيه

سعر كيلو جزر بدون عروش من 9 إلى 17 جنيه

سعر كيلو فاصوليا من 22 إلى 28 جنيه

سعر كيلو باذنجان بلدي من 2.50 إلى 5 جنيه

سعر كيلو باذنجان رومي من 2 إلى 4.50 جنيه

سعر كيلو باذنجان ابيض من 2.50 إلى 5 جنيه

سعر كيلو فلفل رومي بلدى من 7 إلى 11 جنيه

سعر كيلو فلفل حامى بلدي من 8 إلى 12 جنيه

سعر كيلو فلفل الوان من 22 إلى 32 جنيه

سعر كيلو ملوخية من 3 إلى 5 جنيه

سعر كيلو خيار بلدى من 7 إلى 10 جنيه

سعر كيلو بامية من 30 إلى 35 جنيه

سعر كيلو قلقاس من 5 إلى 9 جنيه

سعر كيلو بطاطا من 4 إلى 6 جنيه

سعر كيلو ثوم من 24 إلى 30 جنيه

سعر كيلو لفت من 1.50 إلى 2.50 جنيه

سعر كيلو كرنب من 2.50 إلى 3.50 جنيه

سعر كيلو كرنب احمر من 5 إلى 0 جنيه

سعر كيلو قرنبيط من 3 إلى 4 جنيه

سعر كيلو بروكلى من 5 إلى 8 جنيه

سعر كيلو فجل احمر من 3 إلى 5 جنيه

سعر كيلو شبت من 110 إلى 140 جنيه

سعر كيلو بقدونس من 110 إلى 140 جنيه

سعر كيلو جرجير من 110 إلى 14 جنيه

سعر كيلو كسبرة من 110 إلى 140 جنيه

سعر كيلو نعناع من 7.50 إلى 10 جنيه

سعر كيلو سلق من 7.50 إلى 10 جنيه

سعر كيلو قرع عسل من 18 إلى 24 جنيه

سعر كيلو عيش الغراب من 80 إلى 100 جنيه

وتؤثر أسعار الخضروات العالية على العديد من القطاعات الحيوية والصناعات المختلفة في محافظة أسيوط. فزيادة تكاليف المواد الغذائية قد تؤثر على قدرة الشركات والمؤسسات على تقديم منتجاتها وخدماتها بأسعار معقولة. وبالتالي، يعمل تحكم في أسعار الخضروات على تثبيت الاقتصاد المحلي وتشجيع النمو الاقتصادي في المنطقة.

ولا يزال تحسين الدعم الحكومي وتقديم المساعدة للمزارعين وتعزيز صناعة الزراعة في المحافظة على أن يكون أحد الحلول للحد من ارتفاع أسعار الخضروات. كما يمكن للمزارعين تحسين ظروف زراعتهم وزيادة إنتاجيتهم للمساهمة في تعزيز العرض وتخفيض الأسعار.

باختصار، يعاني المواطنون في محافظة أسيوط من ارتفاع كبير في أسعار الخضروات في السوق المحلية، مما يؤدي إلى صعوبة في إدارة الميزانية الخاصة بهم وضغوط على المعيشة اليومية. إن تحسين دعم الحكومة وزيادة الاستثمار في الزراعة يمكن أن يعزز الإنتاج ويقلل من التباينات في الأسعار ويدعم صناعة الزراعة المحلية في المحافظة.