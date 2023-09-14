لليوم الثانى على التوالى اقبال كبير على قلعة قايتباى

لزيارة المعرض الصينى

لليوم الثانى عل التوالى يشهد معرض الصور الصينى المصرى 2023 بقلعة قايتباى اقبال كبير من المصطافين والاجانب للتنزه والاستمتاع بالمعروضات وكان قد افتتح المعرض رسميًا، بحضور محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية، والقنصل الصيني العام يونج يي، والمهندسة نهي خليفة رئيس حي الجمرك، ، وعدد من قيادات وزارة السياحة والآثار، ويستمر لمدة يومين.

وقال «متولى»، أنه من بين الصور المعروضة صورًا تخص الخزف الصينى والذى يجسد التراث الثقافى، مشيرا إلى أنه مدون على الخزف الصيني أنه مصنوع في عهد الدولة الفاطمية وخزف أخر مصنوع في عهد الدولة المملوكية،ما يوضح أن التبادل التجارى بين مصر والصين كان كبيراً بين الدولتين في ذلك الوقت، حيث كان المصريون يستوردون الخزف من الصين ثم يضيفون عليه بعض التعديلات و«الرتوش» المصرية .

وأوضح أنه جرى تنظيم معرض الصور الصيني المصرى، في قلعة قايتباى بموافقة من الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مشيرا إلى أنه يستهدف تنشيط السياحة الصينية داخل المناطق الأثرية، خاصة وأن السفارة الصينية تقدمت بإقامة المعرض داخل قلعة قايتباي الأثرية على مدار يومين.

ويضم المعرض 37 صورة، بينها 22 صورة خاصة الجانب الصيني تستعرض التراث الثقافي الصيني، و15 صورة تستعرض بعض الآثار الإسلامية بمحافظة الإسكندرية، ومنها قصر السلاملك- وقصر الحرملك -كشك الشاي -كوم الناضورة، طاحونة المنتزة، جرس سان سابا -بأتيليه الإسكندرية.

يأتى ذلك تزامناً مع مشاركة وزارة السياحة والآثار لأول مرة في معرض ITB China بجمهورية الصين الشعبية، الذي يُعقد حاليًا بمدينة شنغهاي بجمهورية الصين الشعبية، وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص الوزارة على الترويج للمقصد السياحى المصرى بالسوق الصيني الذي يعد أحد الأسواق السياحية المستهدفة، كما أنه يعد من أكبر الأسواق المصدرة للسياحة عالمياً.

و ترأس الوفد المصري المشارك في فعاليات المعرض عمرو القاضى الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، كما يضم الوفد وليد حسين مدير عام المعارض والفعاليات بالهيئة، وبسمة عزت الخطيب عضو بإدارة المكاتب الخارجية والمسؤولة عن ملف الصين بالهيئة.