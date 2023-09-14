غلق شواطيء مدينة دهب " تفاصيل "

بعد حادث القرش ..

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أنه تم إتخاذ قرار بغلق أحد شواطيء مدينة دهب بجنوب سيناء اثر تعرض مواطنة مصرية للاصابة من هجوم لسمكة قرش وذلك بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء.

ووجهت بفريق عمل المحميات الطبيعية بجنوب سيناء بتشكيل لجنة عاجلة لتقييم الموقف والوقوف على أسباب هجوم سمكة القرش وتمشيط الشاطئ.

وبمتابعة حالة المواطنة المصابة أفادت الجهات الطبية باستقرار الحالة الصحية لها وإجراء كل الإسعافات الفورية لها، ويتم متابعة حالتها الصحية أولا بأول.

كان قد ورد بلاغ إلى غرفة العمليات بالوزارة بوقوع حادث هجوم سمكة قرش على إحدى المصطفات، وعلى الفور تم رفع حالة الاستعداد بالمحمية والتنسيق والتعاون مع محافظة جنوب سيناء وكل الجهات المعنية مع اتخاذ جميع الاحترازية الواجبة.