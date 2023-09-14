اسيوط تعاني من غبار مثير وعدم الاستقرار في الطقس والعظمي 36 درجة

تُشير تقارير الارصاد الجوية الحالية إلى أن حالة الطقس في محافظة أسيوط تكون صافية غالبًا، على الرغم من أن هنالك مناطق تعاني من غبار مثير. تشير البيانات الى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة ستصل إلى 36 درجة مئوية، في حين أن درجة الحرارة الصغرى ستكون حوالي 22 درجة مئوية

توضح التوقعات أيضًا أن الرياح ستكون شمالية شمالية غربية، بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 30 كم في الساعة. هذه الرياح قد تؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في الطقس.

فيما يتعلق بجودة الهواء، فإنها غير صحية وقد تكون ضارة للأفراد المعرضين للأمراض التنفسية. تشير مؤشرات الأشعة فوق البنفسجية إلى أن أقصى مستوى للأشعة فوق البنفسجية سيكون معتدلاً عند الرقم 4.

من ناحية أخرى، يُتوقع حدوث هبات رياح مع عنفوان يصل إلى 39 كم في الساعة. تتراوح نسبة الرطوبة بين 20٪ إلى 40٪، في حين تبلغ درجة التكثف 9 درجات مئوية.

قد يتسبب الغبار المثار في تدني مستوى الرؤية حيث يُتوقع أن تكون الرؤية حوالي 1.6 كم. كما يُشار إلى أن أقصى ارتفاع للسحب سيكون حوالي 9100 متر.

بناءً على هذه التوقعات، يُنصح الأفراد باتباع الاحتياطات اللازمة للتعامل مع الظروف الجوية القاسية. من الضروري اتباع إجراءات السلامة اللازمة والبقاء في أماكن مغلقة في حالة وجود غبار مثار. كما يجب إستخدام واقي الشمس واتباع التوصيات الصحية العامة للتعامل مع جودة الهواء غير الصحية.