وزير الموارد البيئية الليبي: الوضع في مدينة درنة كارثي

أكد وزير الموارد المائية الليبي محمد دومة، أن الوضع في درنة والمنطقة المحيطة كارثي، وانقطاع الطرقات وتدمير شبكات المياه والصرف الصحي، وذلك في نبأ عاجل على قناة “القاهرة الإخبارية”.

أثني على دور الشعب المصري

وأضاف: “أثني على دور الشعب المصري حكومة وشعبا بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تقديم المساعدات إلى ليبيا”.

وكان مسؤولًا ليبيًا سابقًا، قد أعلن في تصريحات سابقة أنّ السلطات المحلية تخشى أن يصل العدد الحقيقي لضحايا ليبيا إلى عشرات الآلاف.

عدد الوفيات أكبر بكثير

وأشار، إلى أنّ عدد الوفيات أكبر بكثير مما كان يعتقد في البداية، ولكن في الوقت الحالي لا يوجد أرقام دقيقة، مشيرًا إلى أنّ الحكومة تضع في اعتبارها أنّ عدد ضحايا ليبيا قد يتجاوز 40 ألف قتيل، لكن لا أحد يريد أن يقول ذلك خوفًا من إثارة غضب الناس.