تتواصل حملات التفتيش الرقابية في مركز ديروط للحفاظ على صحة المواطنين بناءً على توجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط. وتهدف هذه الحملات إلى ضرورة تشديد الرقابة على أماكن بيع وتداول السلع الغذائية في مراكز المحافظة، وبالتنسيق بين رئاسة مركز ومدينة ديروط وإدارة تموين ديروط، تم اتخاذ إجراءات قانونية لضبط المخالفات التجارية التي تم اكتشافها. وقد تم تنفيذ هذه الإجراءات على أساس تعليمات محمود نجار عطا رئيس مركز ومدينة ديروط.

شن ممثلو إدارة تموين ديروط حملة تموينية مكبرة وشملت الحملة محمد سليم أحمد من الرقابة التموينية ومحمود أنور سيد من الرقابة التجارية ومحمود حسن من الرقابة التموينية ومحمد حسن من التفتيش الفني. تم تحرير 14 محضرًا في مجال الرقابة على المخابز، حيث تم تحرير ستة محاضر بسبب نقص في الوزن وتحرير أربعة محاضر بسبب انتاج خبز غير مطابق للمواصفات وتحرير محضرين بسبب عدم النظافة وتحرير محضرين بسبب عدم الإعلان عن السلعة

وفيما يتعلق بالرقابة على الأسواق، تم تحرير ما مجموعه ستة محاضر، حيث تم تحرير ثلاثة محاضر بسبب وجود غش تجاري وتدليس في أوزان السكر والأرز وقد تم تحريز 100 كيلو جرام من السكر و 40 كيلو جرام من الأرز غير مطابق للمواصفات وبيع لحوم غير صالحة للاستخدام الإنساني بوزن 10 كيلو جرام وتحرير محضر بسبب بيع سجائر بسعر أعلى من المسموح به، حيث تم حجز 12 علبة وتحرير محضر بسبب حيازة مجمدات بدون بيانات وتحرير محضر بسبب عدم إعلان الأسعار

تم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وفقًا للقوانين والأنظمة السارية، وسيتم استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المخالفين. يهدف هذا الإجراء إلى حفظ حقوق المستهلكين وضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية المقدمة في المدينة.

ضبط لحوم فاسدة وسجائر مغشوشة وتحرير 14 محضراً للمخابز في ديروط

ضبط لحوم فاسدة وسجائر مغشوشة وتحرير 14 محضراً للمخابز في ديروط

ضبط لحوم فاسدة وسجائر مغشوشة وتحرير 14 محضراً للمخابز في ديروط

ضبط لحوم فاسدة وسجائر مغشوشة وتحرير 14 محضراً للمخابز في ديروط