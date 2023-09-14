استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، ممثلي برنامج التنمية المحلية وشركاء المياه الهولنديين واتحاد البلديات الهولندية، بهدف رفع مستوى الاستدامة في خدمات المياه والصرف الصحي بصعيد مصر، بالتعاون بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان والمرافق العمرانية، ممثلة في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

حضر اللقاء المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، واستقبل ممثلي الوفد الهولندي، السيد كرستيان أنطون والسيد مارك. تم خلال اللقاء مناقشة أهم إجراءات وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية المستخدمة والبنية التحتية المسجلة في نظام المعلومات الجغرافية، وأهمية ربطها بتطبيق SCADA والأنظمة المستخدمة للخط الساخن. كما تم تسليط الضوء على أهمية تحديث نظم المعلومات الجغرافية وإضافة بيانات جديدة.

أعرب الشرقاوي عن رغبة الشركة في تعزيز التبادل الفعال للخبرات، بهدف رفع مستوى الاستدامة في خدمات المياه والصرف الصحي، وذلك تنفيذًا لرؤية برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر. يهدف البرنامج إلى تحقيق تطور شامل ومستدام في صعيد مصر من خلال تحسين جودة الحياة وتوفير الخدمات الأساسية للمجتمعات المحلية.

يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من التعاونات الدولية التي تسعى لتوسيع قدرات وتكنولوجيا قطاع المياه والصرف الصحي في صعيد مصر. يعكس التعاون مع الشركاء الهولنديين التزام الشركة بتحقيق تحسين مستمر في خدمات المياه والصرف الصحي، وفقًا لأعلى المعايير الدولية في مجال الاستدامة والفعالية.

تعد شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد من الشركات القوية والمبتكرة في مصر، حيث توفر خدمات المياه النقية ونظم الصرف الصحي لأكثر من مليوني مواطن في المنطقة. تستخدم الشركة أحدث التقنيات والأنظمة لضمان توفير المياه النقية بجودة عالية وإيصالها للمستخدمين بطريقة آمنة وفعالة.

مياه أسيوط تستقبل وفدا هولنديا لمتابعة تطبيقات نظم المعلومات لرفع مستوى الخدمة

مياه أسيوط تستقبل وفدا هولنديا لمتابعة تطبيقات نظم المعلومات لرفع مستوى الخدمة

مياه أسيوط تستقبل وفدا هولنديا لمتابعة تطبيقات نظم المعلومات لرفع مستوى الخدمة

مياه أسيوط تستقبل وفدا هولنديا لمتابعة تطبيقات نظم المعلومات لرفع مستوى الخدمة

مياه أسيوط تستقبل وفدا هولنديا لمتابعة تطبيقات نظم المعلومات لرفع مستوى الخدمة

مياه أسيوط تستقبل وفدا هولنديا لمتابعة تطبيقات نظم المعلومات لرفع مستوى الخدمة

مياه أسيوط تستقبل وفدا هولنديا لمتابعة تطبيقات نظم المعلومات لرفع مستوى الخدمة

مياه أسيوط تستقبل وفدا هولنديا لمتابعة تطبيقات نظم المعلومات لرفع مستوى الخدمة

مياه أسيوط تستقبل وفدا هولنديا لمتابعة تطبيقات نظم المعلومات لرفع مستوى الخدمة

مياه أسيوط تستقبل وفدا هولنديا لمتابعة تطبيقات نظم المعلومات لرفع مستوى الخدمة