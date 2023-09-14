الأولمبية تهنىء اتحاد رفع الأثقال بميداليات كريم كحلة ومحمود حسني ببطولة العالم

تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالتهنئة للاتحاد المصري لرفع الأثقال برئاسة الأستاذ محمد عبدالمقصود بعد الميداليات التي حققها لاعبا رفع الأثقال كريم كحلة ومحمود حسني ببطولة العالم المقامة بمدينة الرياض بالسعودية.



ونجح كريم كحلة في تحقيق ثلاث ميداليات منهم ميداليتان ذهب في الكلين والنطر والمجموع و الميدالية الفضية في الخطف وذلك في منافسات وزن 96 كجم

وحقق محمود حسني الميدالية البرونزية في منافسات الكلين والنطر في وزن -96 كجم

ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن خالص التهاني للاعبين والجهاز الفني مع خالص التمنيات بإستمرار الأداء المميز والمشرف في جميع البطولات وإستمرار رفع راية مصر عالية في جميع المحافل الدولية

ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية ورئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين إهتمام كبير غير مسبوق كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عاليه في جميع المحافل الدولية

