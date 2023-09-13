عاجل
مجلس النواب الليبي: مصر مدت جسورًا جوية وبرية وبحرية لمساعدتنا (فيديو)
الخميس 14 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

برنامج المناخ العالمي: العالم يشهد نوعا من التطرف المناخي (فيديو)

مجدي علام مستشار
مجدي علام مستشار رئيس برنامج المناخ العالمي

كشف مجدي علام مستشار رئيس برنامج المناخ العالمي، سر التغيرات المناخية والظواهر المناخية الحادة مثل الأعاصير والفيضانات.

txt

التغيرات المناخية حول العالم.. كوارث متعددة وخوف من المستقبل (شاهد)


وقال مجدي علام في حواره في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، مساء اليوم الأربعاء: "العام الماضي شهدنا حرائق غابات في مختلف أنحاء العالم بسبب التغيرات المناخية".

ظواهر مناخية جامحة يتعرض لها العالم

وأضاف مجدي علام :" هناك ظواهر مناخية جامحة يتعرض لها العالم ومنها العواصف والأعاصير والفيضانات" ، متابعا: "العواصف الآن أصبحت تُزيل مناطق سكنية بشكل كامل، ونشهد نوعا من التطرف المناخي".

وأردف مستشار رئيس برنامج المناخ العالمي: "التغيرات المناخية أدت إلى ظهور فيضانات وأعاصير لم نشهدها من قبل ".

مواد متعلقة

التغيرات المناخية حول العالم.. كوارث متعددة وخوف من المستقبل (شاهد)

امين صندوق الغرف: التغيرات المناخية علي رأس أولويات القيادة السياسية
الجريدة الورقية