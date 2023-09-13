برنامج المناخ العالمي: العالم يشهد نوعا من التطرف المناخي (فيديو)

كشف مجدي علام مستشار رئيس برنامج المناخ العالمي، سر التغيرات المناخية والظواهر المناخية الحادة مثل الأعاصير والفيضانات.



وقال مجدي علام في حواره في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، مساء اليوم الأربعاء: "العام الماضي شهدنا حرائق غابات في مختلف أنحاء العالم بسبب التغيرات المناخية".

ظواهر مناخية جامحة يتعرض لها العالم

وأضاف مجدي علام :" هناك ظواهر مناخية جامحة يتعرض لها العالم ومنها العواصف والأعاصير والفيضانات" ، متابعا: "العواصف الآن أصبحت تُزيل مناطق سكنية بشكل كامل، ونشهد نوعا من التطرف المناخي".

وأردف مستشار رئيس برنامج المناخ العالمي: "التغيرات المناخية أدت إلى ظهور فيضانات وأعاصير لم نشهدها من قبل ".