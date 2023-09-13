التغيرات المناخية حول العالم.. كوارث متعددة وخوف من المستقبل (شاهد)

عرض برنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "التغيرات المناخية حول العالم.. كوارث متعددة وخوف من المستقبل".

حالة من التغيرات المناخية القاسية مازالت تشهدها مختلف دول العالم، كان آخرها ما حدث في ليبيا من تقلبات جوية قاسية بعدما ضربتها عاصفة دانيال مخلفة مئات القتلى والمفقودين في كارثة تعد الأكبر من نوعها في البلاد منذ نحو 4 عقود.

أمريكا شهدت 23 كارثة مناخية

على الجانب الآخر من العالم، كانت وكالة حكومية أمريكية قد أعلنت أن أمريكا شهدت 23 كارثة مناخية في هذا العام فقط، تسبب كل منها بأضرار تفوق مليار دولار وهو عدد للكوارث يعد رقما قياسيا لم تشهده البلاد من قبل.

العالم يمر الآن بفصل صيف قاسيٍ

وعلى الرغم من أن العالم يمر الآن بفصل صيف قاسيٍ شهد تقلبات كبيرة ودرجات حرارة غير مسبوقة، إلا أن ذلك يأتي وسط مخاوف من أن تتفاقم تبعات تغيير المناخ في المستقبل القريب، حيث يتوقع العلماء والمتخصصون أن يكون فصل الشتاء القادم أكثر قسوة.

