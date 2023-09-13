تزايد المخاوف من ارتفاع عدد القتلى في كارثة الفيضانات في ليبيا

تعانى ليبيا، يوم الأربعاء، من كارثة فيضانات هائلة أودت بحياة ما لا يقل عن 2,300 شخص عندما دمرت موجة من المياه مدينة درنة الشرقية ، تاركة 10,000 آخرين في عداد المفقودين وفقا للصليب الأحمر.

وتسارعت بعثات الإغاثة مع تركيا ومصر والإمارات العربية المتحدة من بين الدول الأولى التي سارعت إلى تقديم المساعدات إلى البلد الذي مزقته الحرب، وتعهدت الأمم المتحدة بتقديم 10 ملايين دولار لدعم الناجين، بما في ذلك أكثر من 30 ألف شخص أصبحوا بلا مأوى.

تعرضت مدينة درنة الساحلية المطلة على البحر المتوسط لفيضان هائل في وقت متأخر من يوم الأحد شبهه شهود عيان بأمواج تسونامي بعد انفجار سدين في المنبع عندما ضربت الأمطار الغزيرة التي جلبتها العاصفة دانيال المنطقة.

اقتلع جدار المياه مبان بأكملها ومركبات وأشخاص بداخلها. وجرفت الأمواج العديد منها إلى البحر الأبيض المتوسط، وجرفت الجثث في وقت لاحق على الشواطئ المليئة بالحطام وحطام السيارات.

وحفر الناجون المصابون بصدمات نفسية بين أنقاض المباني المحطمة بالطين لانتشال جثث الضحايا التي كانت العشرات منها ملقاة ملفوفة في بطانيات في العراء قبل دفنها في مقابر جماعية.

وبلغ عدد القتلى المؤكد في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا 2 بحلول بعد ظهر الثلاثاء، لكن نقل عن بعض المسؤولين الإقليميين أنهم قدموا أرقاما تزيد عن الضعف.

ولا يزال 10,000 شخص آخرين في عداد المفقودين، كما قال تامر رمضان من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وقال رمضان الثلاثاء إن "عدد القتلى ضخم وقد يصل إلى الآلاف"، مضيفا أن المنظمة لديها مصادر مستقلة تقول إن "عدد المفقودين يصل إلى 10 آلاف شخص حتى الآن".

- "كارثة ملحمية" -

ولا تزال ليبيا الغنية بالنفط تتعافى من سنوات الحرب والفوضى التي أعقبت الانتفاضة المدعومة من حلف شمال الأطلسي والتي أطاحت بالدكتاتور معمر القذافي وقتله في عام 2011.

وقد تركت البلاد منقسمة بين حكومتين متنافستين - الإدارة المعترف بها دوليا والتي توسطت فيها الأمم المتحدة ومقرها طرابلس، وإدارة منفصلة في الشرق المنكوب.

ونقلت تقارير إعلامية عن متحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة التي تتخذ من شرق البلاد مقرا لها قوله إن "أكثر من 5" شخص لقوا حتفهم في درنة.

المدينة ، التي تقع على بعد 300 كيلومتر (190 ميلا) بالسيارة شرق بنغازي ، محاطة بالتلال ويقسمها مجرى نهر عادة ما يكون جافا في الصيف ، لكنه أصبح سيلا هائجا دمر أيضا العديد من الجسور.

كما ضربت الانهيارات الطينية والفيضانات مناطق قريبة من شرق ليبيا حيث قال المجلس النرويجي للاجئين إن "قرى بأكملها اجتاحتها الفيضانات وعدد القتلى مستمر في الارتفاع".

"لقد تحملت المجتمعات في جميع أنحاء ليبيا سنوات من الصراع والفقر والنزوح. وستؤدي الكارثة الأخيرة إلى تفاقم الوضع بالنسبة لهؤلاء الناس. وستكون المستشفيات والملاجئ فوق طاقتها".

ومع انتشار القلق العالمي، عرضت عدة دول مساعدات عاجلة وفرق إنقاذ للمساعدة في معالجة ما وصفه أحد مسؤولي الأمم المتحدة بأنه "كارثة ذات أبعاد ملحمية".

وخصصت الأمم المتحدة 10 ملايين دولار للإغاثة في حالات الكوارث، حسبما قال مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ.

وكتب على موقع إكس الذي كان يعرف تويتر سابقا "العاصفة دانيال أودت بحياة الآلاف وتسببت في أضرار واسعة النطاق وقضت على سبل العيش في شرق ليبيا"، مضيفا "نحن نقف مع شعب ليبيا في هذا الوقت العصيب".

- جهود الإنقاذ -

وقالت السلطات إن فرق إنقاذ من تركيا وصلت إلى شرق ليبيا وتعهدت الجزائر وفرنسا وإيطاليا وقطر وتونس بالمساعدة.

وأرسلت الإمارات العربية المتحدة طائرتي إغاثة تحملان 150 طنا من المواد الغذائية والإغاثية والإمدادات الطبية.

وقال الاتحاد الأوروبي إن مساعدات من ألمانيا ورومانيا وفنلندا أرسلت إلى ليبيا بما في ذلك الغذاء وخزانات المياه والخيام والبطانيات وكذلك خيام المستشفيات ومولدات الكهرباء.

أقلعت طائرة كويتية يوم الأربعاء محملة ب 40 طنا من الإمدادات ، وأرسل الأردن طائرة عسكرية محملة بالطرود الغذائية والخيام والبطانيات والمراتب.

ربط خبراء المناخ كارثة ليبيا المميتة بمزيج من آثار ارتفاع درجة حرارة الكوكب وسنوات من الفوضى السياسية في البلاد ونقص الاستثمار في البنية التحتية.

وتعرف عواصف البحر الأبيض المتوسط القوية مثل إعصار دانيال - التي ضربت تركيا وبلغاريا واليونان في وقت سابق - باسم "الأدوية" التي يمكن أن تكتسب قوة مع امتصاص الهواء الأكثر دفئا لمزيد من الرطوبة.

تميل الظواهر الجوية المتطرفة المرتبطة بالمناخ إلى أن تكون الأكثر فتكا في البلدان الفقيرة التي مزقتها الصراعات والتي تفتقر إلى البنية التحتية الجيدة وأنظمة الإنذار المبكر وخدمات الاستجابة القوية للطوارئ.

مع ارتفاع درجة حرارة العالم ، فإن كارثة ليبيا "توضح نوع حدث الفيضانات المدمر الذي قد نتوقعه بشكل متزايد في المستقبل" ، قالت جامعة بريستول