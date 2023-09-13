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الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مودرن فيوتشر يختتم استعداداته قبل مواجهة سينجيدا التنزاني

مران مودرن فيوتشر
مران مودرن فيوتشر

 خاص فريق مودرن فيوتشر، تدريبه الأخير، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي ريكاردو فورمسينيو، وذلك قبل التوجه إلى تنزانيا لمواجهة فريق سينجيدا،  بذهاب دور ال٣٢ من الكونفدرالية الأفريقية والمقرر لها ١٧ سبتمبر الجاري.

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علي زعزع ينتظم بتدريبات مودرن فيوتشر بعد عودته من المنتخب الأولمبي


 وضمت القائمة المتجهة لتنزانيا ٢٤ لاعبًا وهم: محمود جنش، أحمد يحيى، محمد طارق، مروان محسن، محمد فاروق، عمر كمال، أحمد عاطف، باسم علي، محمود رزق، ناصر ماهر، جوناثان نجويم، طارق طه، محمد ربيعة، علي الفيل، غنام محمد، محمد محمود، خالد رضا، علي زعزع، محمد عبدالسلام، أيمن الصفاقسي، محمد نصير، عبدالكبير الوادي، باباتوندي بيلو، عمر عبدالفتاح.

 جدير بالذكر أن الثنائي علي زعزع وعمر كمال عبدالواحد انتظما في تدريبات الفريق مساء اليوم استعدادًا للسفر إلى تنزانيا.

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