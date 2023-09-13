مودرن فيوتشر يختتم استعداداته قبل مواجهة سينجيدا التنزاني

خاص فريق مودرن فيوتشر، تدريبه الأخير، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي ريكاردو فورمسينيو، وذلك قبل التوجه إلى تنزانيا لمواجهة فريق سينجيدا، بذهاب دور ال٣٢ من الكونفدرالية الأفريقية والمقرر لها ١٧ سبتمبر الجاري.



وضمت القائمة المتجهة لتنزانيا ٢٤ لاعبًا وهم: محمود جنش، أحمد يحيى، محمد طارق، مروان محسن، محمد فاروق، عمر كمال، أحمد عاطف، باسم علي، محمود رزق، ناصر ماهر، جوناثان نجويم، طارق طه، محمد ربيعة، علي الفيل، غنام محمد، محمد محمود، خالد رضا، علي زعزع، محمد عبدالسلام، أيمن الصفاقسي، محمد نصير، عبدالكبير الوادي، باباتوندي بيلو، عمر عبدالفتاح.

جدير بالذكر أن الثنائي علي زعزع وعمر كمال عبدالواحد انتظما في تدريبات الفريق مساء اليوم استعدادًا للسفر إلى تنزانيا.