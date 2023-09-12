علي زعزع ينتظم بتدريبات مودرن فيوتشر بعد عودته من المنتخب الاولمبي

انتظم اللاعب علي زعزع نجم فريق نادي مودرن فيوتشر، في التدريب الجماعي للفريق، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بعد عودته للنادي عقب انتهاء معسكر المنتخب الأولمبي تحت قيادة البرازيلي روجيريو ميكالي.

علي زعزع ينتظم بتدريبات مودرن فيوتشر

ويستعد فريق نادي مودرن فيوتشر لمواجهة نظيره فريق سينجيدا التنزاني والمقرر لها في ذهاب دور الـ ٣٢ من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، والمقرر لها يوم ١٧ من شهر سبتمبر الجاري في تنزانيا.

تم تحديد فجر الخميس موعدًا لسفر بعثة فريق مودرن فيوتشر إلى تنزانيا استعداداً لخوض المباراة، والتي ستكون بقيادة علي زعزع.

وكان علي زعزع في قائمة منتخب مصر الأولمبي التي لعبت مواجهتين وديتين، الأولى كانت ضد منتخب روسيا للمحليين وانتهى بالتعادل ١/١، والثاني ضد منتخب روسيا الأولمبي وانتهى بفوز الفراعنة ٢/١.

ومن المقرر ان يبدأ نادي فيوتشر بطولة الدوري المصري الممتاز لنسخة الموسم الجديد 2023-2024 بمواجهة فريق فاركو، والمقرر لها يوم الاثنين الموافق 18 من شهر سبتمبر الجاري.