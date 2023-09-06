الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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شكري: رصدنا عدم تغير موقف إثيوبيا بشأن سد النهضة

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية

أكد السفير سامح شكري وزير الخارجية، إن وضع بند سد النهضة الإثيوبي على جميع اجتماعات جامعة الدول العربية يؤكد تضامن الدول العربية مع مصر، لافتا إلى أننا رصدنا عدم تغير موقف إثيوبيا بشأن سد النهضة.

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 حل القضية الفلسطينية يستوجب إنهاء الاحتلال

وأضاف “شكري” في كلمه له أثناء اجتماع وزراء خارجية جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، أن أن المساس بالوضع التاريخي للقدس مرفوض تماما، لافتا إلى حل القضية الفلسطينية يستوجب إنهاء الاحتلال.

 مصر تتطلع إلى مواصلة الخطوات التنفيذية لتطبيق اعلان القاهرة بشأن سوريا

وأشار السفير وزير الخارجية، إلى أن مصر تتطلع إلى مواصلة الخطوات التنفيذية لتطبيق اعلان القاهرة بشأن سوريا، مضيفا أن الجامعة العربية تؤكد تمسكها مبادرة السلام العربية.

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