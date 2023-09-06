شكري: رصدنا عدم تغير موقف إثيوبيا بشأن سد النهضة

أكد السفير سامح شكري وزير الخارجية، إن وضع بند سد النهضة الإثيوبي على جميع اجتماعات جامعة الدول العربية يؤكد تضامن الدول العربية مع مصر، لافتا إلى أننا رصدنا عدم تغير موقف إثيوبيا بشأن سد النهضة.

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حل القضية الفلسطينية يستوجب إنهاء الاحتلال

وأضاف “شكري” في كلمه له أثناء اجتماع وزراء خارجية جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، أن أن المساس بالوضع التاريخي للقدس مرفوض تماما، لافتا إلى حل القضية الفلسطينية يستوجب إنهاء الاحتلال.

مصر تتطلع إلى مواصلة الخطوات التنفيذية لتطبيق اعلان القاهرة بشأن سوريا

وأشار السفير وزير الخارجية، إلى أن مصر تتطلع إلى مواصلة الخطوات التنفيذية لتطبيق اعلان القاهرة بشأن سوريا، مضيفا أن الجامعة العربية تؤكد تمسكها مبادرة السلام العربية.