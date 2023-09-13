كهربا: مباراة اتحاد العاصمة صعبة ولا بديل عن لقب السوبر

عبر ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محمد هاني ومحمود عبدالمنعم كهربا وطاهر محمد طاهر، عن سعادتهم الكبيرة بخوض مباراة السوبر الأفريقي في المملكة العربية السعودية وسط حضور جماهير النادي، خاصة أنها بطولة مهمة في بداية الموسم.

وأكد الثلاثي أن مباراة اتحاد العاصمة ستكون صعبة، أمام فريق محترم يضم عناصر مميزة، مما يجعل المواجهة ذات طبيعة خاصة.

وأشار اللاعبون إلى أن الأجواء في معسكر الفريق إيجابية للغاية، وأن هناك دوافع كبيرة لدى الجميع من أجل حصد اللقب الأفريقي.

وكان الأهلي قد خاض مرانه الأول مساء اليوم على ملعب مدينة الملك فهد بمدينة الطائف، استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الأفريقي.

موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي:

ويستعد الأهلي لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري يوم الجمعة المقبل على ملعب ستاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية)، على لقب بطولة كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 7:00 بتوقيت الجزائر وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 6 بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.