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الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي ينهي مرانه الأول في السعودية استعدادًا للسوبر الأفريقي

تدريبات الأهلي
تدريبات الأهلي

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول على ملعب مدينة الملك فهد بمدينة الطائف، استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي.

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مسؤول الاتحاد السعودي يطمئن على بعثة الأهلي قبل السوبر الإفريقي

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بعد قليل.. الأهلي يخوض مرانه الأول بالسعودية استعدادًا للسوبر الأفريقي

بدأ المران بفقرة تدريبات بدنية قادها أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل أن يخوض اللاعبون تدريبات خططية متنوعة في ضوء الاستعداد للمباراة.

وكان الجهاز الفني قد عقد محاضرة بفندق الإقامة لشرح العديد من الجوانب الخططية الخاصة بالتحضير للمباراة المرتقبة.

وكانت بعثة الفريق، برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي، قد وصلت مساء أمس الثلاثاء إلى مطار الطائف، وكان في استقبالها العديد من مشجعي النادي بالسعودية.

موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي

ويستعد الأهلي لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري يوم الجمعة المقبل على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية)، على لقب بطولة كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 7:00 بتوقيت الجزائر وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 6 بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.

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