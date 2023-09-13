كاف يعلن موعد مباراة الأهلي أمام سيمبا بدوري السوبر الأفريقي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم الأربعاء، عن موعد مباراة الأهلي المصري أمام نظيره سيمبا التنزاني، في إفتتاحية بطولة دوري السوبر الأفريقي.

موعد مباراة الأهلي و سيمبا في دوري السوبر اللأفريقي

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المباراة الافتتاحية أمام سيمبا التنزاني، يوم الجمعة الموافق 20 من أكتوبر المقبل.

وتُقام مباريات العودة بين نفس الفرق بداية من يوم 24 أكتوبر، حيث يواجه الأهلي نظيره سيمبا، ونفس اليوم يواجه صن داونز نظيره بتروأتلتيكو على أن يواجه مازيمبي نظيره الترجي يوم 25 من الشهر المقبل، فيما يواجه الوداد نظيره إنيمبا النيجيري في اليوم ذاته.

وتُقام مباريات العودة بين نفس الفرق بداية من يوم 24 أكتوبر، حيث يواجه الأهلي نظيره سيمبا، ونفس اليوم يواجه صن داونز نظيره بتروأتلتيكو على أن يواجه مازيمبي نظيره الترجي يوم 25 من الشهر المقبل، فيما يواجه الوداد نظيره إنيمبا النيجيري في اليوم ذاته.