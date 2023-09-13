بعد قليل.. الأهلي يخوض مرانه الأول بالسعودية استعدادًا للسوبر الأفريقي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مرانه الأول في المملكة العربية السعودية بعد قليل؛ لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الأفريقي.



من المقرر أن يقام المران في الثامنة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، على يسبق المران محاضرة من الجهاز الفني؛ لشرح العديد من الجوانب الخططية الخاصة بالتحضير للمباراة المرتقبة.



كان الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة السويسري كولر قد وضع برنامجًا بدنيًا وفنيًا خاصًا استعدادًا للمباراة التي تمثل أهمية كبيرة في بداية المنافسة على البطولات بالموسم الجديد.



وصول البعثة..

وكانت بعثة الفريق برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، قد وصلت مساء أمس الثلاثاء إلى مطار الطائف، وكان في استقبالها عدد من مشجعي النادي بالسعودية.

وعلى هامش المران من المقرر أن يعقد السويسري كولر اجتماعًا فنيًا مع معاونيه لبحث الجوانب الفنية في الاستعدادات الخاصه باللقاء.

وشهدت بعثة الفريق الأحمر صباح اليوم عودة الدولي التونسي علي معلول بعد مشاركته مع منتخب بلاده في المواجهة الودية التي أقيمت بالأمس على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة أمام المنتخب الوطني وانتهت بتفوق نسور قرطاج بثلاثية مقابل هدف.