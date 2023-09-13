محمد أبو داود يفتح قلبه بالخط العريض .. الجمعة

يحل الفنان محمد أبو داوود، ضيفًا على الإعلامية إيمان أبو طالب، في حلقة خاصة واستثنائية ببرنامجها "بالخط العريض"، يوم الجمعة على شاشة الحياة.

يكشف أبو داوود خلال اللقاء العديد من أسرار وكواليس حياته لأول مرة، كما يكشف تفاصيل علاقته بعدد من النجوم أبرزهم الفنان الكبير يوسف وهبي وفؤاد المهندس والمخرج السيد راضي.

ويتحدث أبو داوود خلال اللقاء عن سر علاقته بحمدي غيث ويكشف أسرار الشجار بينهما على المسرح وأمام الجمهور.

محمد أبو داوود وإيمان أبو طالب

كما يوضح أبو داوود أسرار اعتماده على نفسه بعيدا عن اسم وعلاقات والده، كما يكشف عن مفاجأة خلال اللقاء، حول أجر الفنان سعيد صالح في مسرحية مدرسة المشاغبين مقارنة بالنجم عادل إمام.

محمد أبو داوود وإيمان أبو طالب

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة في الجمعة من كل أسبوع في ٨ مساء تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب على الحياة.