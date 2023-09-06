ابنة وحفيدة الموسيقار محمد عبدالوهاب في "بالخط العريض" .. الجمعة

تستضيف الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها "بالخط العريض"، على شاشة الحياة، عفت نجلة موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب وحفيدته زينب أباظة.

تكشف نجلته خلال اللقاء الذي سيذاع الجمعة القادمة على شاشة الحياة ٨ مساء، العديد من أسرار وكواليس حياة الموسيقار الراحل عبدالوهاب موضحة حقيقة إصابته بالوسواس القهري، ولماذا رفض التحاق أبنائه في مجال الفن.

كما تكشف نجلة عبدالوهاب خلال اللقاء علاقته بالرؤساء والملوك، وأسرار علاقته بالفنانة مديحة يسري، فيما أوضحت حفيدة عبد الوهاب زينب أباظة كواليس علاقته بأم كلثوم وحقيقة خلافه معها، كما كشفت عن المطرب المفضل لدى عبدالوهاب وعلاقته بالفنان إيهاب توفيق.

وأوضحت حفيدة عبد الوهاب خلال اللقاء علاقته بعائلته والأشياء التي كان يكرهها والتي يأتي في مقدمتها عدم الالتزام بالمواعيد.